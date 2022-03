Ab 2023 ein „Dauergeldregen“ für Dießen?

Von: Dieter Roettig

Wie hier in Riederau möchte die Marktgemeinde Dießen im gesamten Ortskern kostenpflichtiges Parken einführen. © Roettig

Dießen – Die in der letzten Badesaison mit Parkautomaten generierten Einnahmen von knapp 75.000 Euro an den gemeindlichen Badestellen in St. Alban und Riederau machen wohl Appetit auf mehr. So stand ein gemeinsamer Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, der Dießener Bürger, Freien Wähler und SPD für eine Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung im Ortskern auf der Tagesordnung des Marktgemeinderats. Was in Herrsching, Stegen oder Starnberg längst für einen Dauergeldregen sorgt, soll nun auch in Dießen eingeführt werden.

Für Bau und Unterhalt der Parkplätze müssen erhebliche Summen aufgewendet werden, denen bislang keine Einnahmen gegenüber stehen, so die Begründung des Antrags. Die Verwaltung solle prüfen, inwieweit ab 1. Januar 2023 eine Bewirtschaftung möglich sei auf den Parkplätzen See-Nord, Nördlich der Markthalle, Bahnhofsstraße, Mühlstraße, Untermüllerplatz inklusive der Plätze südlich des Mühlbachs, in der Fischerei westlich der Cinebar, Prinz-Ludwig-Straße, Hinter dem Rathaus, im Klosterhof sowie auf den Parkplätzen Von-Eichendorff-Straße und Schützenstraße. Die bisher jeweils geltende Höchstparkdauer soll bestehen bleiben. Für den Parkplatz an der Rotter Straße hatte man sich nach dem Ausbau bereits auf Parkautomaten festgelegt.



Zwischen 8 und 18 Uhr soll pro angefangener halben Stunde eine Gebühr von 0,50 Euro bis zu einem Maximalbetrag von fünf Euro erhoben werden. Diese Gebühren liegen laut den Antragstellern unter der Maximalhöhe von 1,30 Euro in Gebieten mit besonderem Parkdruck. Für Berufstätige im Ortskern und Bahnpendler plant man eine Jahreskarte für 50 Euro als kostengünstige Alternative. Dagegen sprach sich die fraktionslose Gemeinderätin Petra Sander aus, die so durch unerwünschte Dauerparker eine Verkehrsverlagerung befürchtet. Handwerker und Soziale Dienste könnten bei der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt Ausweise für Parkerleichterungen beantragen.



Da einige der geplanten Parkzonen mit Mitteln der Städtebauförderung bezuschusst wurden, muss die Verwaltung durch die Regierung von Oberbayern prüfen lassen, ob die Einnahmen abzüglich der anfallenden Kosten gegebenenfalls anteilig der Förderung und zeitlich begrenzt abgeführt werden müssen.



Vize-Bürgermeister Roland Kratzer wünschte sich eine zeitnahe Klärung der offenen Punkte, damit ein finaler Beschluss bei der Gemeinderatssitzung am 23. Mai gefällt werden kann.