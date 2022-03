Dießens Jugend will kein „Schöner parken für Touris“

Von: Dieter Roettig

Teilen

Mit Bannern und „laufenden Plakaten“ machte die „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“ um Peter Bierl (links) Stimmung gegen den Parkplatzausbau an der Rotter Straße. © Roettig

Dießen – „Sprechen Sie Bürgermeisterin und Gemeinderäte direkt an und bringen Sie diesen Nonsens zu Fall“, riet Peter Bierl als Sprecher der „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“ den rund 80 Demo-Besuchern am Unter­müllerplatz. Es ging um den 760.000 Euro teuren Parkplatzausbau an der Rotter Straße (siehe Bericht oben), den die Initiative mit einem Bürgerentscheid stoppen will. Sandra Perzul als „Zaungast“ der Veranstaltung hörte kommentarlos zu. Mit den elf neuen Ratsmitgliedern hat sie das umstrittene Projekt von ihrem Amtsvorgänger Herbert Kirsch und dem damaligen Gemeinderat „geerbt“ und muss es nun umsetzen.

Wie berichtet, war der Ausbau erstmals im Juni 2018 auch mit den Stimmen der Grünen bei nur einer Gegenstimme von Michael Hofmann (Bayernpartei) beschlossen worden. Bei der wiederholten Abstimmung des neu formierten Gemeinderats Ende Januar 2022 nach wesentlichen Planänderungen stimmten die Grünen sowie CSU-Gemeinderat Johannes Wernseher dagegen, konnten das Projekt aber gegen die Mehrheit nicht verhindern. Das will jetzt die „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“ erreichen: Ein Zusammenschluss von Solveig Grundlers „Klimalobby Dießen“, Heimatverein, Jugendbeirat, der Ortsgruppe vom Bund Naturschutz, des politischen Zirkels „Mittwochsdisko“ sowie von engagierten Privatpersonen.

Für ein erfolgreiches Bürgerbe­gehren benötigt die BI mindestens 950 Unterschriften von Dießenern mit Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde. Um die ersten Befürworter einzuwerben, hatte man zur Demo auf den Untermüllerplatz eingeladen. Inklusive der Aktiven waren nicht mehr als 80 Personen gekommen, wie Polizeichef Alfred Ziegler schätzte. Da halfen auch die 284 per Mail an Freunde verschickten Einladungen von Regisseurin Katalin Fischer nicht, die es pauschal „doof findet, dass der Quartalsparkplatz für sehr viel Geld asphaltiert wird.“ Optischen Protest zeigten Banner mit „Nein zur Geldverschwendung und Versiegelung“ und „laufende Plakate“ mit „760.000 Gründen“ unter anderem für Verkehrswende, Jugendarbeit oder die Freie Kunstanstalt, aber keinesfalls für den Parkplatz.



Peter Bierl nannte den geplanten Ausbau an der Rotter Straße die dritte „unsinnige Flächenversiegelung“ nach den Parkplätzen vom Gartencenter Wörlein und der Klosterklinik. Die Reduzierung der ursprünglich geplanten 150 Parkplätze auf 86 bei wesentlich höheren Gesamtkosten sei ein Schildbürgerstreich. Und das von der Bürgermeisterin wie ein Kaninchen aus dem Hut gezauberte Argument einer künftigen Kindertagesstätte mit Parkplatzbedarf für Bring- und Holverkehr sei mehr als dürftig. Claus Baken­ecker von der Klimalobby bezweifelte zudem, dass die Touristen weit vom Schuss an der Rotter Straße parken werden und „dann downtown zum See laufen“.



Dr. Eberhard Sening vom Bund Naturschutz betonte, dass der geplante Parkplatzausbau im negativen Sinne „ein Highlight“ seiner langjährigen Tätigkeit sei. Der Bund gehe streng nach der Grünordnung vor und die „Wiese sei eine Grünfläche mit Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild sowie für den Naturhaushalt“. Dießens Vize-­Bürgermeister Roland Kratzer, ebenfalls Beobachter der Demo, klärte die Umstehenden auf, dass diese Formulierung im acht Jahre alten Flächennutzungsplan der Gemeinde stehe und heute nicht mehr zutreffe. Die als Behelfsparkplatz genutzte „Wiese“ sei eine Kieswüste mit einigen von Unkraut durchsetzten Grünstreifen.



Für den erst kürzlich etablier­ten Jugendbeirat sprach Ina Verhülsdonk: Kosten von rund 9.000 Euro pro Stellplatz seien nicht zu rechtfertigen. In Dießen gebe es bereits 1.000 öffentliche Parkplätze, was ausreichend sei. Die veranschlagten 760.000 Euro könne man sinnvoller ausgeben. Sie habe das Gefühl, dass sich einige Kommunalpolitiker mit dem neuen Parkplatz „ein Denkmal errichten wollen“. Namen nannte sie nicht…



Jugendbeiratsvorsitzende Lea Schürer war nicht anwesend, argumentierte aber in einer Presseerklärung: „Es kann nicht sein, dass wir in Krisenzeiten 760.000 Euro und mehr aus dem Fenster werfen, damit die Touristen bei Großevents in Dießen schöner parken können. Das Geld kann man beispielsweise für die Jugend ausgeben, die sich zum Ärger vieler am Bahnhof aufhält, weil es keine Räume gibt.“