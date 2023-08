Party für Vierbeiner: Sommerfest im Landsberger Tierheim

Zu Gast beim Tierheim-Sommerfest: Alpakas. © GERD FISCHER

Landsberg – Trotz starker Konkurrenz durch den gleichzeitig stattfindenden Süddeutschen Töpfermarkt am Lechufer haben die Verantwortlichen des Sommerfestes im Landsberger Tierheim auch heuer wieder zahlreiche Besucher begrüßen können.

Und die konnten diesmal nicht nur Hunde, Katzen und Kleintiere bewundern, sondern auch etwas größere Vierbeiner, die den ‚Normalbewohnern‘ zeitweilig fast die Schau gestohlen haben: Alpakas. Birgit und Franz Trenkle vom Neuweltkamelidenhof „Allgäu Alpaka“ in Pfronten waren anlässlich des Sommerfestes mit einigen ihrer Tiere zu Gast im Tierheim. Wer wollte, konnte eins der Tiere an die Leine nehmen und mit ihm einen Spaziergang um das Tierheimgelände machen. Die dabei von den Alpakas demonstrierte Leinenführigkeit ließ so manch einen Hundefreund durchaus neidisch werden.



Retter auf vier Pfoten

Einen interessanten Einblick in ihre Arbeit gab die Johanniter Rettungshundestaffel aus Peißenberg. Dabei durfte der wohl dienstälteste Vierbeiner des Teams zeigen, dass er die Personensuche immer noch vorbildlich beherrscht: Trotz der vielen Besucherbeine um ihn herum fand er eine auf dem Tierheimgelände versteckte Person zuverlässig.



Auf einem Geschicklichkeitsparcours für Besucherhunde konnten Herrchen und Frauchen mit ihren Vierbeinern zeigen was sie können. Hundebesitzer konnten einen Pfotenabdruck ihres Vierbeiners samt Urkunde mit nach Hause nehmen.



Natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt: Die Besucher hatten die Wahl zwischen hausgemachten Kuchen und Torten, Vegetarischem vom Grill und ein einem Salatbuffet. Musikalische Umrahmung gab´s von der Band „The Abstract Truth“ aus Augsburg.