Olympia-Star zu Gast beim HCL-Sommerfest

Teilen

Patrick Reimer, der erfolgreichste DEL-Torschütze aller Zeiten, ist bald in Landsberg zu Gast. © DEL

Landsberg – Hoher Besuch am beim HCL: Beim diesjährigen Sommerfest am 2. September ist der Olympia-Silbermedaillengewinner und erfolgreichster DEL-Torschütze aller Zeiten, Patrick Reimer, zu Gast in Landsberg.

Neben einer Autogrammstunde wird er auch für ausführliche Interviews zur Verfügung stehen. Beim Sommerfest werden rund um die Eishalle ab 13 Uhr alle HCL-Mannschaften präsentiert. Außerdem gibt es für alle Eishockey-Liebhaber ein buntes Programm: Neben Dauerkarten und Fanartikeln können sich die Gäste auch auf Speisen und Getränke, auf eine Hüpfburg und einen Wurfpool freuen. Bei schlechtem Wetter findet das Fest in der Wandelhalle des Sportzentrums statt.