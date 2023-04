„Pech“ für einen Dießener Fahrraddieb in Schondorf

Von: Susanne Greiner

Ein 21-Jähriger klaute ein Fahrrad am Schondorfer Bahnhof - das mit einem Ortungssystem versehen war. © Red

Schondorf/Dießen - Nicht gerade das beste Rad zum Klauen hat sich ein 21-jähriger Dießener am gestrigen Mittwochmorgen ausgesucht. Das Diebesgut war mit einem Ortungsgerät versehen.

Gegen 8 Uhr habe der Täter am Bahnhof in Schondorf ein Mountainbike im Wert von ca. 200,- Euro entwendet, informiert der Polizeihauptkommissar Klaus Hofmeister. Noch am Vormittag meldete sich der Fahrradbesitzer bei der Polizei Dießen und meldete den Diebstahl - samt Standort des geklauten Fahrrades. Es hatte ein Ortungsgerät, sodass der Eigentümer, obwohl er nicht vor Ort war, erkannte, dass das Rad gestohlen wurde.

Die Polizisten fanden das Fahrrad an der georteten Stelle und auch Hinweise auf einen Tatverdächtigen: einen 21-jährigen Dießener.