Das Gyntische Ich

Von: Susanne Greiner

Roberto Ciulli (rechts) und Maria Neumann meistern Ibsens „Peer Gynt“ als Zweipersonenstück – mit einem aufs Wesentliche reduzierten Text und meisterhaftem Schauspiel. © Greiner

Landsberg – Ibsen ist nicht wirklich ein Ausbund an Lebensfreude. Die Protagonisten seiner Dichtungen fragen stets nach dem großen Warum. Oder nach dem ‚Wer bin ich?‘ Seine Conclusio: Identität ist Konstrukt. Diese Aussage nehmen der Leiter des Mühlheimer Theaters an der Ruhr Roberto Ciulli und die Schauspielerin Maria Neumann als Nukleus, um den sich ihr „Peer Gynt“ dreht: knapp eineinhalb Stunden, nur zwei Personen – aber dennoch ein intensives und absorbierendes Spektakel.

Der Anfang und das Ende greifen ineinander: Da sitzen sie, Peer und Peer, jung und alt, die Köpfe auf den Tisch abgesenkt – in einem Raum, in dem „gerade genug ist, um darin zu sterben“, wie Robert Seidel zur Einleitung erklärt. Seidel fasst auch die Handlung des Ibsen-Klassikers kurz zusammen – zum Wohl der Zuschauer, denn die märchenhaft-mythische Dichtung – samt schicksalhafter Liebesbegegnung, Trollkönig und Knopfgießer – hat wohl kaum jemand so gut parat, dass er der stark reduzierten Version des Ruhrtheaters folgen könnte. Seidel weist zudem auf die Parallelen zwischen Peer Gynt und seinem Erschaffer Henrik Ibsen hin. Ein Punkt, der auch in Ciullis und Neumanns Fassung auftaucht: Teilweise spalten sich die Peers. Und einer von ihnen wird zum Erzähler – zum Ibsen im Stück.

Auch sonst gibt es keine eindeutige Rollenzuschreibungen. Mal schlüpft Neumann in den Peer, mal übernimmt die junge Schauspielerin die Mutterrolle, während der inzwischen 88-jährige Ciulli den jungen Peer mimt. Er spielt auch den saturierten „Kaiser der ganzen Welt“, zu dem Peer durch Sklavenhandel wird: „Wenn man das Geld gewinnt, aber sich dabei verliert.“



Und darum geht es: um das Verlieren. Genauer gesagt, um das Nicht-Erreichen dessen, „was der Meister will“. Denn was der Meister will, ist das was „sich selbst sein“ bedeutet, antwortet der Knopfgießer auf Peers Frage. Keine leichte Aufgabe, denn dafür muss man „sich selbst, das eigene Ich zerstören“. Hier passt das berühmte Zwiebelbild – wobei Neumann die Zwiebel nicht nur schält, sondern gleich brachial aufbeißt: Peer hat sich selbst Schicht für Schicht abgelegt, zerstört. Seine äußere Haut beim Schiffsbruch, „dann das Goldgräber-Ich, dann den Weltmann“. Doch am Ende fehlt der Kern. Denn „die Ahnung, was der Meister will, ist schwierig“, sagt Peer. Besser gesagt unmöglich. Das Ich ist ein Konstrukt seiner selbst – ein Absurdum.



Der Knopfgießer, ein norwegischer Beelzebub, will Peers Seele mangels Identität einschmelzen, zusammen mit anderen, zur Wiederverwertung. Ein Gedanke, der Peer graust. Irgendetwas muss doch sein Ich sein? „Ich hab was besseres verdient, ich war nie ein großer Sünder“, versucht er es. Und bekommt vom Knopfgießer das Urteil: „Du bist ein Mittelding.“ Peers Strategie schwenkt um: „Ich bin doch ein gewaltiger Sünder.“ Knopfgießers Antwort: „In deinem Leben gab‘s nur Bagatellen.“ Der Sklavenhandel? „Schnickschnack.“ Mord? „Eine Alltagssünde.“ Letztendlich kommt Peer zur Einsicht: Er ist ein „menschenleeres Ich, tot schon lange vor meinem Sterben“.

Ciulli und Neumann werfen sich die Bälle in scheinbar mühelosem Spiel zu – Ciulli in seiner typischen Sprechweise der Beiläufigkeit, die nochmals die Ebene Schauspiel/Wirklichkeit verwischt. Die Szenen sind nur ganz marginal mit Ton unterlegt, lediglich als Peers Ex mit seinem Sohn als Prostituierte auftaucht, wechselt das eiskalte Licht zu wärmeren Gelb. Insgesamt dominiert aber grelles Weiß. Was die beiden zeigen, ist Schauspiel an sich, im Vertrauen auf die Worte. Sie können sich das leisten.