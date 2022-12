Priorität Tierwohl

Deutscher Meister im Hundeschlittenrennen

Von: Sabine Fleischer

Alles, was ein sibirischer Husky braucht: Auslauf, Leckerlis, Schlittenrennen und viel Liebe. Mit Herzblut kümmert sich Jürgen Stolz um seine Hunde. © Fleischer

Penzing – Vor den Toren von Landsberg leben Deutsche Meister: die sibirischen Huskys und ihr Besitzer Jürgen Stolz sind erfolgreiche Teilnehmer an Hundeschlitten-Rennen. Viele Pokale, aber vor allem ein Hundeparadies finden sich auf der Husky-Ranch bei Penzing. Jetzt trainieren Hunde und Herrchen für die kommende Wettbewerb-Saison. Im Moment mit dem Schlitten, bei grüner Landschaft mit dem Rennwagen geht es durch die Wälder und entlang des Lechs.

Kurz vor Penzing, direkt neben der Straße, gibt es einen alten Hof, geschützt von hohen Bäumen, ein Paradies für sibirische Huskys mit dem Flair von Jack Londons Roman „Wolfsblut“. Der Besitzer der Husky-Ranch ist Jürgen Stolz, der vor 20 Jahren aus München hierher gezogen ist. Ein Husky braucht Platz zum Rennen, erst Recht, wenn man ein ganzes Rudel besitzt.

Stolz ist leidenschaftlicher Hundeschlitten-Führer. „Ich bin einfach süchtig nach den Rennen. Die Kombi aus Hund, Natur, Abenteuer und Sport macht mich glücklich.“ Als Geschäftsmann, der oft international unterwegs ist, schätzt der Husky-Besitzer die Arbeit mit den aktiven Hunden in freier Natur. Vor 30 Jahren hatte er seinen ersten Husky gekauft, so, wie man es eigentlich nicht machen sollte: Sandro kam von irgendeinem Züchter aus der damaligen Tschechoslowakei und sein Neubesitzer hatte überhaupt keine Ahnung von Hund und Rasse. „Sandro ist mir immer wieder abgehauen, einfach durch die Isar geschwommen. Ich hatte ihn überhaupt nicht im Griff, bis ich jemand kennengelernt hatte, der mir gezeigt hat, wie man mit ihm umgeht.“

Seitdem hat Stolz viel dazugelernt und ist mittlerweile offizieller Züchter von reinrassigen sibirischen Huskys, allerdings hauptsächlich für den eigenen Schlittensport. Manchmal gibt er Welpen ab, niemals aber erwachsene Hunde. Zur Zeit leben 17 Hunde hier auf der Ranch, ein paar alte (14 bis 16 Jahre) sind auch dabei. „Bei uns darf jeder Hund bleiben, auch wenn er keine Rennen mehr laufen kann,“ betont Stolz.



Priorität Tierwohl

Das Wohl seiner Tiere hat oberste Priorität. Die umsorgten Vierbeiner haben auf ihrer Ranch ein großes eigenes Auslaufgehege (Minimum zweimal täglich für mindestens ein bis zwei Stunden) und gepflegte Zwinger, die mehrmals am Tag gesäubert werden. In der eigenen Hundeküche gibt es genaue Pläne für Futter und Pflege für jeden einzelnen Hund, ganz praktisch an die Wand geschrieben. Ganz hinten sind unzählige Pokale verstaut; man sieht, dass die Umsorgung der Tiere wichtiger ist als der Glanz von Siegesmedaillen.



In der Rennsaison von Herbst bis April wird viermal wöchentlich um 6 Uhr Früh der Schlitten (bei Schnee) oder Wagen angespannt und dann für zwei Stunden trainiert. Gleich hinter dem Haus geht es los. Ein Husky sei dafür gezüchtet worden, die Hunde liebten die langen Rennen, erklärt der Schlitten-Führer. Früher gab es keine Quads, um durch verschneite Wälder zu kommen. Ein Schlittenhund war damals lebensnotwendig. Die frühe Trainingszeit sei sowohl der ‚Einsamkeit‘ ohne viele Spaziergänger mit nicht angeleinten Hunden geschuldet als auch den Temperaturen, so Stolz. Huskys mögen es nicht warm. „Das letzte Weltmeisterrennen Lekkarod in Frankreich – eines der härtesten Mittelstreckenrennen Europas über mehrere Tage – habe ich nach drei Tagen abgebrochen. Mit 15 Grad war es einfach zu warm für meine Hunde. Tierwohl geht vor sportlicher Leistung.“



Dass Stolz erfolgreich ist, zeigt ein Blick auf seine Husky-Webseite www.of-fort-sibirians.de. Seit 1999 reihen sich die Siege bei nationalen und internationalen Wettbewerben aneinander. Mehrfacher Deutscher Meister, Europameister und sogar Weltmeister. Im letzten Monat kamen der aktuelle Deutsche Meistertitel im Dryland (ohne Schnee) mit acht Hunden in Lauf/Nürnberg dazu sowie eine Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Belgien, ebenfalls im 8-Hunde-Team. Der nächste Wettbewerbsplan: Im Januar Trainingslager in Schweden inklusive einiger Rennen. Im Februar sind dann die deutschen Meisterschaften auf Schnee und die Weltmeisterschaft in Italien. Nach diesen Rennen sollen die Hunde auf Mitteldistanz bis zu 40 Kilometer trainiert werden, um am Lekkarodrennen 2023 in Frankreich teilzunehmen.



Einfach zum Kuscheln

Die Rennen seien penibel überwacht, jeder Hund muss medizinische Check-Ups und Doping-Kontrollen durchlaufen. Tierwohl sei das Wichtigste. Das koste eine Menge Geld, erklärt Stolz. Generell sei ein Husky-Rudel nicht billig. Tierarzt und Futter seien ein großer Posten. Dank Sponsoren komme er gut über die Runden, diese Unterstützung habe nicht jedes Team.



Zusätzlich bietet der Husky-Liebhaber auch Events auf seinem Hof an: von Dog-Walking (Spazierengehen) über Dog-Trekking (Wandern in der Penzinger Landschaft) bis hin zu einer kurzen Schlittenfahrt. Oder Hunde-Kuscheln. „Huskys sind sehr kontaktfreudig, nehmen Fremde sofort an und schmusen einen einfach nieder“, sagt Stolz und lacht. Ein bisschen Wolf ist ihnen aber geblieben. Jeden Abend gibt es ein kurzes Heul-Konzert, das – falls der Wind schlecht steht – die Penzinger Nachbarschaft wohlwollend akzeptiert.

Generell spricht der passionierte Huskybesitzer von guter Nachbarschaft mit den meisten hier. Forstamt und Jäger der Umgebung wüssten über seine Trainingsrouten Bescheid. Er entrichte auch freiwillig eine Wegnutzungsgebühr. Nur die Verdichtung hier im Speckgürtel von München sieht er kritisch. „Meine Huskys wollen rennen. Und dafür braucht es diese offene Naturlandschaft hier, die uns hoffentlich erhalten bleibt.“