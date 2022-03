Per Bus von Landsberg ins Allgäu?

Nicht nur ans Ammersee-Ostufer Herrsching, auch ins Ostallgäu könnte eine Busverbindung möglich sein. © Andrii Omelnytskyi/Panthermedia

Landkreis – Eine mögliche Buslinie von Dießen nach Herrsching hat in der vergangenen Woche nach dem Dießener Marktgemeinderat (siehe Seite 7) auch den Umwelt- und Mobilitätsausschuss des Kreistags beschäftigt. Hier stellte Florian Köhler, ÖPNV-Koordinator im Landratsamt, neben der Verbindung in den Landkreis Starnberg noch eine weitere Idee vor: eine Busverbindung ins Ostallgäu.

Eine ÖPNV-Erschließung von Landsberg nach Buchloe hätte nach Köhlers Worten große Vorteile. Sie würde zwei Städte verbinden, die trotz geographischer Nähe bis dato „nichts miteinander zu tun haben“. Die Linie, die Köhler sich vorstellt, würde vom Bahnhof Landsberg über Schulzentrum, Klinikum und den Pendlerparkplatz am Großen Kreisverkehr nach Holzhausen und weiter nach Buchloe fahren und dort an Realschule und Gymnasium halten. Endhaltestelle wäre der Buchloer Bahnhof.



Für die gesamte Strecke würde der Bus kaum länger als 20 Minuten brauchen, so Köhler. Die Nachfrage auf Landsberger Seite wäre da, wie die hohe Auslastung des Anrufsammeltaxis (AST) von Landsberg nach Holzhausen zeige. „Der Landkreis Ostallgäu hätte auch Interesse“, berichtete der ÖPNV-Koordinator. Lob für den Vorschlag kam von Peter Friedl (Grüne). Die Busverbindung würde neben den genannten Vorteilen auch die bis dato „sehr schlechte“ Anbindung Landsbergs an die Züge des Fernverkehrs verbessern, so der Kreisrat. Köhler kann sich einen einjährigen Probebetrieb mit Kleinbussen vorstellen.



Zur Sprache kam auch der gewünschte Probebetrieb einer Buslinie von Dießen nach Herrsching. Möglich ist dieser laut Landrat Thomas Eichinger (CSU) erst im nächsten Jahr, da der Landkreis Starnberg im aktuellen Haushalt keine Mittel dafür vorsieht. Der Bus soll im Stundentakt verkehren und wäre für die Dießener eine langersehnte Anbindung an den Herrschinger S-Bahnhof.



Die Kosten für einen sechsmonatigen Probebetrieb bezifferte Köhler auf 130.000 Euro, die zwischen den Landkreisen Landsberg, Starnberg und Weilheim-Schongau gedrittelt würden. Der Landsberger Anteil von rund 43.000 Euro wiederum solle je zur Hälfte vom Landkreis und der Marktgemeinde Dießen getragen werden – macht überschaubare 21.500 Euro für jeden der beiden.



Robert Sedlmayr (ÖDP) merkte allerdings an, dass ein sechsmonatiger Probebetrieb zu kurz sei, um die Buslinie bekannt zu machen. „Der Probebetrieb sollte über zwei Jahre gehen. Ein halbes Jahr reicht nicht.“ Das fand auch Peter Friedl. „Nichts geben Menschen so schwer auf wie alte Gewohnheiten.“ Eichinger signalisierte die Bereitschaft, die Testphase auf ein Jahr aufzustocken.