Dießener Perchten-Spektakel mit Tanz und Feuer

Von: Dieter Roettig

Zottelige Gestalten mit Fratzenmasken sorgten in Dießen für einen lautstarken Perchten-Auftritt. Vor dem „Glockinger“ links wälzt sich die Hexe am Boden, was zur Choreografie gehört. © Roettig

Dießen – Eigentlich sollten die zotteligen und behörnten Gesellen mit ihrem lautstarken Feuertanz die bösen Wintergeister vertreiben. Unbeirrt davon ließ Frau Holle die ersten Schneeflocken auf Dießen rieseln. Was ein paar Hundert Schaulustige erst recht zum Perchten-Spektakel in den Boxler-Park beim Strandhotel SüdSee lockte. Es hatte sich schnell rumgesprochen, dass es jetzt mit dem „Lechroana Pass“ eine regionale Gruppe gibt, die hier der vornehmlich im Salzburger und Tiroler Land gepflegten Tradition huldigt.

Initiator ist Mathias „Matti“ Perthaler, Kufsteiner und seit seiner Hochzeit mit der Schwester von Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul wohnhaft in Rott. Mit seiner Heimat-Gruppe „Bleiboch Pass“ ist er früher schon mehrmals in Dießen aufgetreten, zuletzt vor der Pandemie auf dem Untermüllerplatz. Jetzt stellte er mit Freunden, die zusammenpassen (darum das Wort „Pass“), eine eigene Formation auf, die mit ihrer choreografierten Tanz- und Pyro-Show in Dießen Premiere feierte. Die in Fellen und Maisblätter-„Bratschen“ vermummten Gesellen mit Fratzen-Masken machten mit Blechkanistern, Glocken und Pfeifen einen Höllenlärm, während die Hexe (dargestellt von Matti Perthaler) immer wieder die Flammen auflodern ließ. Er warf sogar Feuerwerksböller hinein, die funkensprühend explodierten. Wobei Helfer mit Feuerlöschern aufpassten, dass die Zuschauer genügend Abstand hielten.

In einem der bis zu 100 Kilogramm (!) schweren „Bratschen“-Kostüme steckte der Dießener Gemeinderat und Gewerbereferent Thomas Hackl mit Fratzenmaske, der seine Premiere als wilder „Glockinger“ sichtlich genossen hat. Beim Ankleiden mussten ihm zwei Assistenten zur Seite stehen, den Gurt mit den schweren Glocken anlegen und die behörnte Holzmaske aufsetzen.

Beim ursprünglich heidnischen Perchten-Brauch ging es darum, die bösen Wintergeister zu vertreiben. Der Name kommt von der Sagengestalt „Perchta“, Wintergöttin und Herrin der Rauhnächte. Andererseits galt sie aber auch als Beschützerin von Haus und Hof und ließ als Göttin der Fruchtbarkeit das Getreide wachsen.