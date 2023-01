Mittwochs-Treffen

Viel mehr als nur ein »Baby-Blues«

Von: Sabine Fleischer

Rund 100.000 Frauen leiden in Deutschland jährlich unter einer Depression in der Schwangerschaft oder nach der Geburt. © YuriArcurs/Panther Media

Landkreis – Wohin, wenn das Mutterglück überschattet wird von tiefem Selbstzweifel und Tränen? Ein ‚Das wird schon wieder‘ hilft erkrankten Frauen nicht. Immer noch wird eine peripartale Depression, also eine Depression, die in der Schwangerschaft (peri) und/oder nach der Geburt (post) auftritt, verkannt. Zwei Frauen aus dem Landkreis Landsberg wollen das ändern und haben jüngst eine Selbsthilfe­gruppe gegründet. Ihr Ziel: Das Wissen um die Erkrankung und regionale Hilfsangebote bekannter machen.

Als Naomi Busse vor sechs Jahren ihren Sohn zur Welt brachte, schwebte sie nicht auf „Wolke Sieben“. Im Gegenteil, sie fiel in ein tiefes Gefühlsloch. Und es dauerte ein Jahr, bis die frisch­gebackene Mama wieder herausfand. Auch weil es offensichtlich an adäquater Hilfe im Landkreis fehlte. Das dumpfe Gefühl, die Ängste, die Selbstzweifel behielten lange Oberhand.



„Ich kam aus dem Weinen einfach nicht mehr raus,“ beschreibt Busse ihren damaligen Zustand. Zwar hatte sie eine liebevolle Hebamme, die ihr Gefühlschaos auf den sogenannten ‚Babyblues‘ – ein weit verbreitetes, kurzfristiges Stimmungstief nach der Geburt – zurückführte, aber nicht erkannte, dass die Neu-Mutter an einer postpartalen Depression erkrankt war.



In Deutschland erkranken nach Angaben der Selbsthilfe-Organisation „Schatten&Licht“ jährlich etwa 100.000 Frauen im oder nach dem Wochenbett an dieser Form der Depression: „Sie geraten durch die Erkrankung oft in starke Selbstzweifel und Schuldgefühle, da sie ihren Alltag nicht mehr bewältigen können und sich als schlechte Mutter fühlen“, ist auf der Webseite der organisation www.schatten-und-licht.de zu lesen.



Die Erkrankung, wenn verfestigt, könne auch zu „suizidalen Gedanken“ führen, betont Busse die Ernsthaftigkeit des Geschehens. Sie selbst hatte Glück und es traf sie auf dieser Ebene nicht. Und sie hatte ein gutes Umfeld, das sie bestärkte, sich Hilfe zu holen. Ein erster Lichtblick dabei war die Homepage von „Schatten & Licht“. Das dortige Forum mit den Erlebnisberichten anderer Mütter zeigte ihr, „dass ich nicht alleine bin“.



Über eine Freundin erhielt Busse einen Termin bei einer „verständnisvollen Psychiaterin“ in Germering und fing danach eine Verhaltenstherapie an. Und hätte im Notfall auch auf Anti-Depressiva zurückgreifen können. Nach einem Jahr war sie wieder gesund. Die Geburt des zweiten Kindes führte glücklicherweise nicht mehr zu diesem Krankheitsbild – auch weil die zweifache Mutter nun achtsamer war.



Mittwochs-Treffen

Seitdem wollte Naomi Busse betroffenen Frauen im Landkreis helfen. Zusammen mit ihrer Nachbarin Dr. Karin Romberg, die bei der Geburt ihres ersten Kindes ebenfalls an postpartaler Depression erkankt war, gründete sie eine Selbsthilfegruppe für erkrankte Mütter im Landkreis Landsberg mit der Webseite www.shg-schatten-und-licht-landsberg.de. Beide sind auch als Beraterinnen des überregionalen Vereins „Licht&Schatten“ tätig. Momentan trifft sich die Landsberger Gruppe jeden ersten Mittwoch im Monat von 10 bis 11 Uhr in den Räumen der Familienoase in der Katharinenvorstadt. Das nächste Treffen findet am heutigen Mittwoch statt.



Dass Bedarf in Landsberg und Umgebung besteht, zeigte schon das zweite Treffen der Selbsthilfegruppe Anfang Dezember. „Beim ersten Termin war ‚nur‘ eine Mutter da, beim zweiten Treffen bereits sechs Frauen“, berichtet Busse. Sie wolle aber weiterhin kräftig die Werbetrommel rühren, um die Krankheit in der Öffentlichkeit präsenter zu machen und betroffenen Frauen mögliche Anlaufstellen zu zeigen.



Man habe einen guten Kontakt zu einer Gynäkologin am Klinikum Landsberg und sei auch mit den umliegenden Kinder- und Frauenärzten im Gespräch, betont Busse. Eine weitere wichtige Anlaufstelle: die Psychiatrie der kbo-Lech-Mangfall-Klinik am Klinikum Landsberg. Als nächstes wolle man die Vorbereitungskurse für werdende Mütter angehen und die Teilnehmerinnen dort für das Thema sensibilisieren.