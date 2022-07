Klinikum Landsberg: „Mitarbeiter sind schockiert und ratlos“

Von: Ulrike Osman

Es brodelt im Klinikum Landsberg. Nach jüngst bekannt gewordenen Umstrukturierungen unterzeichneten mehr als 200 Mitarbeitende eine Protestnote des Personalrates. © Julian Leitenstorfer

Landsberg – Es gärt offenbar im Klinikum Landsberg. Mitarbeitende berichten von schlechter Stimmung im Haus, von chronischer Unterbesetzung und katastrophaler Kommunikation über geplante Umstrukturierungsmaßnahmen. Einen Protestbrief des Personalrats unterzeichneten binnen weniger Tage über 200 Beschäftigte. Adressiert ist das Papier an Verwaltungsrat, Vorstand und Landrat.

Die Umstrukturierungsprozesse betreffen laut dem Schreiben, das dem KREISBOTEN vorliegt, vor allem die Bereiche Unfallchirurgie und Orthopädie. „Von Seiten der Klinikleitung wurden Entscheidungen getroffen, die den betroffenen Kolleg­Innen quasi nur den Weg der Kündigung offenließen“, heißt es darin. Tatsächlich bestätigte Klini­kumsvorstand Marco Woedl jüngst am Rande eines Pressegesprächs, dass Dr. Steffen Vennemann, Leitender Oberarzt im Fachbereich Unfallchirurgie und Orthopädie, gekündigt habe. Ihm würden die Nachtdienste zu anstrengend, begründete Woedl.



Unter Vennemanns Führung seien neue Operationsverfahren umgesetzt, das Endoprothe­tikzentrum in der Lechstadt ins Leben gerufen und das Klinikum als Traumazentrum etabliert worden, heißt es im Schreiben des Personalrats. „Ohne sein außergewöhnliches Engagement über viele Jahre hinweg wären diese Prozesse nicht möglich gewesen.“ Darüber hinaus sehen die Mitarbeiter Vennemann als ein Aushängeschild des Hauses. „Sehr viele Patienten kommen explizit auf Grund seiner Expertise für eine Operation ans Klinikum Landsberg.“



Die Dienste solcher Mitarbeiter – in der Protestnote ist eine weitere Oberärztin als tragende Säule der Abteilung genannt – „durch fehlende Kommunikation bei Umstrukturierungsprozessen bewusst aufs Spiel zu setzen lässt sehr viele Mitarbeiter schockiert und ratlos zurück“. 15 Jahre Engagement seien in einem zweiminütigen Gespräch „in die Tonne getreten worden“, formuliert es eine klinikumsinterne Quelle dem KREISBOTEN gegenüber.



Die Quelle kritisiert außerdem, dass längerfristige Ausfälle auch im ärztlichen Bereich nicht besetzt würden, um Geld zu sparen. Die Klinikleitung gehe davon aus, dass die restliche Belegschaft die Lücken schon irgendwie kom­pensieren werde. „Dies geschieht zu einem großen Teil natürlich auch, aber bei der eh schon chronischen Unterbesetzung ist irgendwann ein Punkt erreicht, der die Mitarbeiter nicht nur überfordert, sondern in die ‚innere‘ und auch reale Kündigung treibt“, so der Mitarbeiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, weil er (noch) im Haus beschäftigt ist.



Die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter steigere sich Jahr für Jahr, Überstunden im dreistelligen Bereich pro Person würden vor sich her geschoben. Im Klartext: „Die Arbeitszeiten sind zumindest im ärztlichen Dienst gesetzeswidrig.“ Die Gewinnung von neuem Personal sei unter anderem auch aufgrund des „schlechten Rufs“ ein Problem. „Dieses hätte man aber nicht, wenn man die vorhandenen Mitarbeiter einigermaßen menschlich behandeln würde.“



Im Bereich Hauswirtschaft werde eine Leitung toleriert, die mit Mitarbeitern „wie mit Leibeigenen“ umgehe, bemängelt die Quelle weiter. Beispielsweise würden Beschäftigte in diesem Bereich häufig erst beim Eintreffen erfahren, dass sie einer anderen Schicht zugeteilt wurden. Der Personalrat, der die Zustände im Haus seit Jahren anprangere, habe mittlerweile resigniert, da auch von Landrat Thomas Eichinger und von der Mehrheit des Verwaltungsrats keine Unterstützung zu erwarten sei.



Landrat Thomas Eichinger lässt auf KREISBOTEN-Anfrage zu seinem Umgang mit dem Schreiben des Personalrats mitteilen: „Am 3. August findet eine Sitzung des Verwaltungsrats des Klinikums Landsberg am Lech statt. Ein Tagesordnungspunkt dieser Sitzung befasst sich mit der zukünftigen Aufteilung im Bereich Unfallchirurgie/Orthopädie.“

Vorstand Woedl: „Bedauerliche Kündigungen“

Auf KREISBOTEN-Anfrage nimmt Klinikums-Vorstand Marco Woedl zu den Vorwürfen des Personalrates ausführlich Stellung.



Es sei richtig, dass sich einige Mitarbeiter „mehr Einbindung in die Entscheidung als auch mehr Kommunikation über die Pläne der Neuausrichtung der Unfallchirurgie/Orthopädie gewünscht“ hätten. Die Überlegungen seien zunächst in der Klinikleitungssitzung besprochen und im Verwaltungsrat abgesegnet worden. „Auch die oberste Leitungsebene der Unfallchirurgie/Orthopädie wie auch die Chefarztkonferenz war in die Planung involviert.“ Ein Austausch mit dem Personalrat und eine Mitarbeiterinformation sei zu einem späteren Zeitpunkt geplant gewesen.



„Richtig und bedauerlich ist, dass zwei Kündigungen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung stehen, aber auch individuelle Veränderungswünsche der Ärzte damit einhergehen.



In der Kritik des Personals: Vorstand Marco Woedl. © FKN

Die Pläne seien durchaus noch nicht „in der Tiefe ausgereift“, schreibt Woedl. „Allerdings hätte die Kommunikation in Richtung Personalrat als auch sonstigen Betroffenen frühzeitiger geplant werden können, das räume ich ein.“



Personalausfälle im ärztlichen Bereich habe es in den vergangenen zwei Jahren durch Schwangerschaften und das damit verbundene sofortige Beschäftigungsverbot für die jeweiligen Mitarbeiterinnen gegeben. Nachbesetzungen seien letztlich immer erfolgt, wenn auch – aufgrund der derzeitigen Situation am Arbeitsmarkt – mit zeitlichem Verzug. „Es vergehen schon einige Monate, bis neue Mitarbeiter gefunden und eingearbeitet sind.“ So dauert es bei Ärzten im deutschen Gesundheitswesen im Durchschnitt etwa 7,5 Monate, bis eine vakante Stelle neu besetzt wird und 3,7 Monate bis der neue Mitarbeiter eingearbeitet ist.



„In der Corona-Pandemie sind die Überstunden im ärztlichen Dienst angestiegen, das stimmt“, so Woedl. Um dem entgegenzuwirken, seien die Stellenpläne aufgestockt worden. Alle Ärzte seien angehalten, die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes und die tarifvertraglichen Regularien einzuhalten. Die Überschreitung von Höchstarbeitszeitgrenzen sei nur in rechtlich zugelassenen Fällen möglich, wie beispielsweise Arbeiten, die aufgrund Dringlichkeit im Sinne der Patientensicherheit keinen Aufschub dulden.



In der Hauswirtschaft könne es bei hohen Krankheitsausfallraten passieren, dass kurzfristig Dienste umbesetzt werden müssten. Das sei sicher eine schwierige Situation für die Abteilungsleitung. „Aber manchmal geht es nicht anders.“ Von „Leibeigenen“ könne allerdings absolut keine Rede sein.



Das Klinikum habe nach außen einen erstklassigen Ruf, betont Woedl. „Zum Beispiel hat sich die Kündigung der beiden Ärzte sehr schnell herumgesprochen und wir haben etliche Bewerbungen auf die Positionen bekommen, obwohl es noch gar keine Ausschreibung gegeben hat.“ Man sei zuversichtlich, die beiden Stellen in der Unfall­chirurgie/Orthopädie zeitnah nachbesetzen und mögliche personelle Lücken schnell schließen zu können.