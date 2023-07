Friedolin Hiefner: Aufstieg in die Bayernliga

Von: Toni Schwaiger

Pfeift fortan in der Bayernliga: Schiedsrichter Fridolin Hiefner vom TSV Finning. © Quirin Hiefner

Finning – Und noch ein Aufsteiger aus dem Landkreis Landsberg: Fridolin Hiefner vom TSV Finning ist auf der Erfolgsleiter die nächste Stufe hochgestiegen und darf in der kommenden Saison in der Fußball-Bayernliga pfeifen. Seine Ausbildung bei der Schiedsrichtergruppe (SRG) Ammersee-Fürstenfeldbruck absolvierte er vor zehn Jahren und hat sich seitdem kontinuierlich nach oben gearbeitet.

In den letzten vier Jahren war Hiefner als Landesliga-Referee und als Schiedsrichter-­Assistent in der Junioren-Bundesliga im Einsatz. „Das war für mich ebenso spannend wie lehrreich“, erklärt der 27-Jährige, „jetzt freue ich mich auf die neue Spielklasse mit höherem Tempo und stärker taktisch geprägten Spielen, dazu auf viele neue Stadien.“



Begonnen hat „Frido“, wie ihn seine Freunde nennen, als Kicker des TSV Finning. Damals fungierte er schon mal als Aushilfsschiri. „Ein Kumpel erzählte mir dann vom Neulingskurs für Schiedsrichter, da habe ich mich direkt angemeldet.“ Im Laufe der Zeit kollidierten die Termine als Spieler oder als Schiedsrichter immer häufiger, so dass er sich schließlich fürs Pfeifen entschied: „Wenn ich mich als Schiedsrichter weiterentwickeln will, dann muss ich da voll und ganz meinen Fokus drauflegen.“



Unterstützt wurde Fridolin Hiefner dabei immer vom Lehrstab der SRG Ammersee-FFB, hier wurde auch sein Talent rasch erkannt und gefördert. Über Kreisklasse und -liga sowie Bezirksliga ging es 2018/19 in die Landesliga. Was so einfach klingt, ist aber mit sehr viel zeitlichem Aufwand für Lehrabende und Spiele am Wochenende verbunden. „Es hat mir von Anfang an viel Spaß gemacht und mit jeder Partie wird man sicherer in seinem Auftreten und seinen Entscheidungen“, weiß Hiefner aus Erfahrung. Das Ende seiner aktiven Zeit als Kicker hat er nicht bereut. Als Schiedsrichter habe man selbst einen ganz anderen Blick auf die Spiele. Und wenn er von außen zuschaut, beobachtet er insbesondere die Kollegen (männlich wie weiblich) und deren Leitung auf dem Platz.



Sorge bereitet dem neuen Bayernliga-Referee der allgemeine Rückgang beim Schiedsrichter-Nachwuchs. „Das liegt zum Teil sicher am Umgang mancher Vereine, Spieler und Zuschauer insbesondere mit jungen unerfahrenen Schiedsrichtern. Nicht nur, dass Meinungsverschiedenheiten teilweise höchst emotional ausgetragen werden, häufig fühlt sich niemand vom Heimverein für die Unparteiischen zuständig und es werden nicht mal Getränke bereitgestellt.“ Hier müsse dringend ein Umdenken stattfinden, fordert Hiefner, denn nur gemeinsam könne man das schöne Hobby Fußball so in die Tat umsetzen, dass es allen Beteiligten Spaß macht.



Bei seinem Landesliga Aufstieg 2018/19 hatte „Frido“ auf die Frage nach seiner weiteren Entwicklung gesagt: „Man muss realistisch bleiben. Um nach oben zu kommen ist es ein steiniger Weg und man braucht viel Glück.“ Genauso braucht es fachliches Können, eine starke Persönlichkeit und die nötige Überzeugung: „Schiedsrichter sein ist ein Teil meines Lebens, den ich mir einfach nicht mehr wegdenken kann.“

Ludger Egen-Gödde