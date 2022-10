Problem Verkehr

Landsberg will Stadt und Land vereinen

Von: Werner Lauff, Susanne Greiner

Noch ist das Areal „Pfettenstraße“ (blaue Ellipse) eine kühle Insel in der Stadt. Wozu dichte Bebauung führt, sieht man am Papierbach (rote Ellipse). Der Unterschied beträgt nachts über sechs Grad. © Stadt LL / Lauff

Landsberg – Die Stadt Landsberg und der Freistaat Bayern wollen auf 4,4 Hektar an der Pfettenstraße „die Vorteile des Stadtlebens mit der Lebensqualität auf dem Land verbinden“ und „das Beste aus beiden Welten“ kombinieren. Dazu soll mit „Mut zum Experiment“ und der Hilfe bayernweit beratender Experten ein neues Wohnquartier entstehen. Verwirklicht werden sollen „gemeinschaftliche Wohnformen in allen Lebensphasen“ sowie ein „lebendiger und organischer Städtebau“, der den Themen Mobilität, Digitalisierung und Klimaresilienz besonders Rechnung trägt. Allerdings ist die Umsetzung ab dem Jahr 2024 nicht gesichert: Aus zehn Projekten im Freistaat werden nur drei als „Modellprojekt Landstadt Bayern“ ausgewählt.

Aktuell wird die dem Freistaat gehörende Fläche größtenteils landwirtschaftlich genutzt. gebaut werden sollen rund 250 Wohneinheiten. Im Nordwesten und -osten befinden sich ein Bolzplatz sowie Kinderspielplätze. Das Gebiet gilt als „innerörtliche Potentialfläche“. Der Stadtrat hatte die dortige Entwicklung eines Wohnquartiers bereits im Juli 2016 angestoßen. Damals war ein klassischer städtebaulicher Wettbewerb geplant. Das war im Dezember 2018; größere weitere Schritte fanden aber offenbar nicht statt. Dass die Pfettenstraße den Anforderungen der Landesentwicklungsplanung – „Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung“ – entspricht und sich ebenso wie die Projekte Reischer Talweg und Staufenstraße für den innerstädtischen Lückenschluss eignet, war aber nach wie vor allgemeine politische Meinung.



2021 wies die Landsberger Energieagentur (LENA) auf die Bedeutung der „Pfettenwiese“ für die Klimaresilienz hin. Darüber hinaus stelle die nicht versiegelte Fläche ein Kaltluftentstehungsgebiet innerhalb der Stadt dar. LENA forderte, die Aspekte einer ökologischen Siedlung, die zugleich Abkühlungseffekte bewirken soll, in etwaige Ausschreibungen aufzunehmen. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Stadtrats nahm die „Anfrage“ im Februar 2022 „zur Kenntnis“. Nun findet sich die Klimaresilienz im Modellprojekt „Landstadt Bayern“ unter den anzustrebenden Zielen.



Problem Verkehr



Schon kurz nach den ersten Beschlüssen meldeten sich viele Anwohner zu Wort, die die verkehrliche Erschließbarkeit des neuen Baugebiets in Frage stellten. Insbesondere eignet sich die Pfettenstraße nicht dazu; Einfahrten aus südlicher und Ausfahrten in nördlicher Richtung über den Hindenburgring würden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen.



Von der Stadt beauftragte Verkehrsplaner sehen dafür nun die Akazienstraße vor. Beide Stichstraßen gehen von der Ahornallee ab und sollen zu einer Ringstraße verbunden werden. Die Stadt geht dabei von einer „Gleichverteilung der Neuverkehre“ auf beide Stichstraßen aus und sagt eine besondere Belastung durch den morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr voraus.



Zusätzlich soll das Baugebiet im Verkehrsentwicklungsplan in ein stadtweites Radroutenkonzept eingebunden werden. Ein besonderes Argument für ein Wohnquartier an dieser Stelle ist die gute Erreichbarkeit von Grund-, Haupt- und Realschulen sowie des dortigen Gymnasiums mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß. Zumindest der motorisierte Bring- und Holverkehr der Schüler sollte sich daher in Grenzen halten.



Problem Umwelt



Zu den Themen Kaltluftentstehung und Kaltlufttransport gibt es bereits konkrete Empfehlungen: „Quer- und Riegelbebauungen in Nord-Süd-Richtung sind zu vermeiden. Die zukünftige Siedlungsstruktur sollte die bodennahe Strömungssituation berücksichtigen und große Freiräume mit einer geringen Oberflächenrauigkeit schaffen.“



Erforderlich seien auch Retentionsflächen zur Versickerung von Niederschlagswasser, sogenannte „Blue Spots“. Das Baugebiet erstrecke sich auf zwei voneinander getrennte Oberflächen-Einzugsgebiete. „Vor dem Hintergrund der Überschwemmungs-Prävention sollte dem östlichen BlueSpot eine besondere planerische Berücksichtigung zu teil werden“, heißt es in Unterlagen der Stadt. Der westliche Blue Spot sei planerisch unproblematisch, stelle jedoch ein größeres natürliches Retentionspotenzial dar, das im Rahmen einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung im Plangebiet genutzt werden könne.



Hinsichtlich der Temperaturen gilt, dass das Plangebiet bislang „eine lokalklimatische Ausgleichswirkung entfaltet“. Damit werde die nächtliche Abkühlung gefördert und ein klimatisches Verbindungselement zwischen dem unbelasteten Außenraum und dem belasteten Siedlungsraum geschaffen. Planerisch sollte sich der hohe Vegetationsanteil im zukünftigen Entwurf wiederfinden, meinen Experten. Dies gelte insbesondere auch für Dachbegrünungssysteme, die eine Mindestsubstratdicke von 25 Zentimetern und eine hohe Eigenverschattung aufweisen sollten. Größere versiegelte Flächen sollten im Plangebiet vermieden werden. Verwendete Materialien und Farben sollten so gewählt werden, dass sie nur eine geringe Wärmespeicherkapazität aufweisen.



Erster „Aktionstag“



Am Samstag führte die Stadt in der Platanenschule einen Bürger-Aktionstag durch, um den Stand der Planungen vorzustellen und die Sicht der Bürgerinnen und Bürger einzuholen. Rund 100 Personen nahmen teil. „Das große Interesse und auch die lebhafte Diskussion hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, freut sich Referatsleiter der Stadtplanung Maximilian Tobisch. „Normalerweise hat man das erst viel später.“ Viele hätten sich positiv zur „frühzeitigen Einbindung“ geäußert. Die meisten der Besucher seien Anwohner gewesen, die auch Bedenken auch geäußert hätten. Zum Beispiel zum Thema verkehr: Zwar soll das Gebiet nicht durch die Pfettenstraße erschlossen werden – Fußgänger und Radfahrer können die Straße weiterhin sicher nutzen. Aber auch die Erschließung durch die Akazienstraße sorge für weitere Behinderungen, wandte ein Besucher ein. Wahrscheinlich werde man dort die Parkmöglichkeiten auf der Straße einschränken müssen, so Tobisch. Neben dem Wunsch nach Erhalt des Bolz- und Spielplatzes war auch die Funktion des Quartiers als Klimainsel Thema. Diese sei aber sehr lokal, so Tobisch, die klimatische Funktion für das Stadtgebiet werde hauptsächlich vom Lech bestimmt. Nicht zuletzt wurden Storch, Feldhase sowie ein in der Kartierung bisher nicht enthaltender Mäusebussard angesprochen, die im Bereich des Wäldchens lebten – weshalb das Wäldchen auch unbedingt erhalten werden sollte.



Nach der Diskussionsrunde gab es noch einen Stadtspaziergang, an dem laut Tobisch rund 35 Personen teilnahmen. Auch hier seien weitere Anregungen gekommen. „Wir nehmen alle Kritik und Anregungen jetzt auf und lassen sie in den Ausschreibungstext einfließen“, so Tobisch. Die werden dann im nächsten Stadtrat besprochen. Der Ausschreibungstext soll bis Jahresende stehen.



Wer Kritik oder Anregungen hat, kann sich per E-Mail ans Bauamt wenden, sagt Stadtbaumeisterin Birgit Weber: bauamt@landsberg.de.