Ein Häubchen für das Pfitzner-Denkmal in Schondorf

Von: Dieter Roettig

Eine schlechte Visitenkarte für Schondorf wäre das beschmierte Pfitzner-Denkmal auf der Seepromenade. Darum hat man es jetzt verhüllt, bevor es abgebaut, renoviert und zum Mahnmal umgestaltet wird. © Roettig

Schondorf – Nein, Christo, der große Verpackungskünstler ist nicht auferstanden, um in Schondorf Hand anzulegen. Vielmehr haben Mitarbeiter des Bauhofs das umstrittene Pfitzner-Denkmal auf der Seepromenade mit schwarzen Plastikplanen eingehüllt, um die Schmierereien mit „Nazi raus“, Hakenkreuz und Judenstern zu verdecken.

Wie Bürgermeister Alexander Herrmann auf Anfrage des KREISBOTEN erklärte, habe man nach dem Farbanschlag – wir berichteten – „Anzeige gegen Unbekannt“ erstattet. Mit wenig Hoffnung, den oder die Schmierfinken der Nacht- und Nebel-Aktion ausfindig zu machen. Das ramponierte zweiteilige Denkmal des umstrittenen Komponisten und Nazi-Freundes wird in diesen Tagen abge­baut, um es fachmännisch von der weißen Farbe zu reinigen sowie den linken Part zu reno­vieren. Er zeigt neben Geburts- und Sterbedatum ein Porträt Pfitzners nach einer Zeichnung von Willy Preetorius sowie Noten seines Cis-Moll-Streichquar­tetts op. 36, das er 1925 in Schondorf komponiert hat.



Wie im KREISBOTEN berichtet, hatte sich das Schondorfer Ratsgremium nach mehreren Diskussionsrunden darauf geeinigt, den rechten Teil des Denkmals mit einem neuen Text zu versehen. Darin heißt es u.a.: „Der Gemeinderat hat sich von Pfitzners antisemitischen und nationalsozialistischen Äußerungen sowie von seiner Gesinnung distanziert und verurteilt jede Form von Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Geschichte in ihrer Gesamtheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und davor zu warnen, sich als Nutznießer von totalitären Systemen vereinnahmen zu lassen, ist Absicht dieser Tafel.“



Walter Mayer, der das Denkmal einst entworfen hatte, muss als Urheber und Rechtein­haber allerdings erst seine Zustimmung zu dem Ratsbeschluss geben. Der neue Text des Mahnmals wird dann mittels Lasergravur angebracht, damit die Buchstaben nicht wie beim jetzigen Denkmal abfallen können.



Hans Pfitzner (1869 – 1949) hat von 1919 bis 1929 mit seiner Familie in der Ammersee-­Gemeinde gelebt hat. Ihm zu Ehren hatte man 1976 eine Straße nach ihm benannt und anlässlich seines 50. Todes- und 130. Geburtstags am 9. Mai ‘99 ein Denkmal auf der Seepromenade enthüllt. Da sich wegen der Radikalisierung der Rechten und vermehrten antisemitischen Anschlägen immer mehr Kommunen mit Pfitzner-Straßen und -Denkmälern genauer mit dem umstrittenen Komponisten auseinander gesetzt haben, begann in Deutschland und Österreich eine große Umbenennungswelle.



In Schondorf hat man letztendlich beschlossen, den Straßennamen aus Rücksicht auf die Anwohner beizubehalten, aber aus dem umstrittenen Denkmal ein Mahnmal zu machen. Die Schmierereien haben den Vorgang jetzt beschleunigt. Laut Bürgermeister Herrmann ist eine Wiedervorlage im Gemeinderat nicht geplant. Vorausgesetzt, Künstler Walter Mayer stimmt der Umgestaltung zu.