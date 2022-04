Derselbe Kopf

Pfitzner-Denkmal und kein Ende

Von: Dieter Roettig

Wie konkret mit dem Denkmal des umstrittenen Komponisten und Nazi-Sympathisanten Hans Pfitzner in der Schondorfer Seeanlage verfahren wird, wurde im Gemeinderat wieder einmal kontrovers diskutiert. © Roettig

Schondorf – Zum zweiten Mal sorgte ein heikles Thema für kontroverse Diskussionen im Kulturausschuss des Schondorfer Gemeinderats. Es ging es um den wegen seiner Nähe zum Nationalsozialismus umstrittenen Komponisten Hans Pfitzner (1869 – 1949), der von 1919 bis 1929 in der Ammersee-Gemeinde gelebt hat. Ihm zu Ehren hatte man 1976 eine Straße nach ihm benannt und anlässlich seines 50. Todestags und 130. Geburtstags am 9. Mai 1999 ein Denkmal in der Seeanlage enthüllt.

Die Ausschussmitglieder hatten sich seit der ersten Pfitzner-Sitzung Gedanken gemacht, wie man mit dem Denkmal und der Straße umgehen soll: komplette Demontage des Denkmals oder Ergänzung mit einem Erklärschild ähnlich wie beim Denkmal der Pianistin und überzeugten Antisemitin Elly Ney in Tutzing: „Der Gemeinderat hat sich im Februar 2009 von ihren antisemitischen Äußerungen sowie ihrer nationalsozialistischen Gesinnung distanziert und jede Form von Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit verurteilt. Die Geschichte in ihrer Gesamtheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und davor zu warnen, sich als Nutznießer von totalitären Systemen vereinnahmen zu lassen, ist Absicht dieser Tafel.“



Wolfgang Schraml (FWS) hatte bereits einen ähnlichen Text für Hans Pfitzner vorbereitet, der die breite Zustimmung des Gremiums fand. Schraml betonte, dass Pfitzner unbestritten ein großer Komponist und Dirigent war, „aber als Mensch ein totales Schwein“. Und das müsse man unterscheiden. Andreas Ernst (CSU) war dagegen, das Denkmal „einfach wegzuradieren“, sondern sachlich mit einem von einem Historiker verfassten Text zu ergänzen. Rainer Jünger (CSU) sprach sich auch für eine optische Veränderung des Denkmals aus. Pfitzner sei nun mal mit Schondorf verbunden, man müsse sich aber historisch mit ihm auseinandersetzen. Er schlug die Anbringung eines QR-Codes vor, über den man sich über Pfitzners Verstrickungen im Nationalsozialismus informieren könne.



Derselbe Kopf

Rudi Hoffmann (B90/Die Grünen) plädierte für die Entfernung des „Denkmals für einen Nazi an so einer bevorzugten Stelle in der Seeanlage“. Sein Parteikollege Marius Polter sah sich in einem Dilemma, weil er das künstlerische Schaffen Pfitzners und seine politische Gesinnung nicht trennen könne. Ähnlich äußerte sich auch Bürgermeister Alexander Herrmann: „Pfitzners Kunst und Gesinnung kamen schließlich aus dem gleichen Kopf.“ Die Ideen eines Zusatzschildes und/oder eines QR-Codes fand er gut. Man müsse alle digitalen Möglichkeiten ausschöpfen, zum Beispiel auch mit einer Markierung auf Google-Maps, die zu einem Erklärtext führt. Herrmann wolle dafür einen Historiker beauftragen und danach eventuell einen Künstler für die Umgestaltung oder eben Ergänzung des Denkmals. Dem stimmten die Ausschussmitglieder bis auf eine Gegenstimme zu.



Zerbröseln lassen



Ein Besucher wies auf den miserablen Zustand des Denkmals hin und bezeichnete es als Schandfleck. Andreas Ernst (CSU) nannte das den „maroden Charme des kaputten Denkmals“. Er würde es nicht renovieren, „sondern langsam zerbröseln lassen“.



Bei der Sitzung waren auch einige Anwohner der Hans-Pfitzner-Straße anwesend, die sich von einer möglichen Umbenennung nicht gerade angetan zeigten. Eine Adressänderung zöge viel Arbeit und auch Kosten mit sich. Das allein sei aber kein Entscheidungskriterium meinte Bürgermeister Herrmann. Im Falle einer Umbenennung würde die Gemeinde die Kosten übernehmen, versprach er. Rainer Jünger sah keine unbedingte Notwendigkeit einer Umbenennung. Schließlich habe Pfitzner zehn Jahre hier gelebt und gearbeitet.



Bevor im Schondorfer Gemeinderat bezüglich der Straße eine Entscheidung fällt, möchte Bürgermeister Herrmann eine schriftliche Befragung und Stellungnahme der Anwohner einholen.



Der Komponist



Hans Pfitzner war unbestritten einer der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit (Hauptwerk ist die Oper „Palestrina“). Andererseits aber war er bekennender Antisemit, Nazisympathisant und Hitler-Freund. 1936 erhielt Pfitzner sogar den Ehrentitel „Reichskultursenator“ und nahm an Sitzungen teil, wo über Anti-Jüdische Maßnahmen nach den November-Pogromen abgestimmt wurde.



Seit 1923 war Pfitzner zudem privat mit Adolf Hitler befreundet, der ihn nach einer Gallenoperation sogar im Krankenhaus besuchte. 1944 erhielt Pfitzner von Hitler eine Zuwendung von 50.000 Mark und wurde in die „Gottbegnadeten-Liste“ aufgenommen. Als einer der wichtigsten Musiker wurde Pfitzner von Hitler persönlich von allen Kriegsverpflichtungen befreit.



Trotzdem hat man ihn 1948 im Rahmen der Entnazifizierung von der Spruchkammer München als „vom Gesetz nicht betroffen“ eingestuft. Dazu verhalfen ihm „Ehrenerklärungen“ unter anderem von Hans Knappertsbusch, Arnold Schönberg oder Carl Zuckmayer.