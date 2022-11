Noch bis Jahresende

Pfusch in Fuchstal: Treppe falsch eingebaut

Von: Johannes Jais

Teilen

So soll das Pflegeheim nach der Fertigstellung aussehen. Zwischen den beiden Wiederkehren ist wegen der falsch eingebauten Treppe ein Flachdach nötig. © ERL Immobilien

Fuchstal – Hoch hinaus geht‘s beim Bau des Pflegeheimes nicht nur, weil über den drei Geschossen 19 Apartments draufgesattelt werden und eine Firsthöhe von knapp 17 Metern erreicht wird. Hoch hinaus muss man jetzt auch mit dem Treppenhaus. Der Grund: Ein Fehler auf dem Bau. Eine der beiden Treppen ist falsch herum eingezogen worden.

Erst spät wurde bemerkt: Endstation war bei einem Treppenhaus freilich nicht oben zur Gebäudemitte hin, sondern am Kniestock an der Außenmauer. Nach oben konnte man nur in stark gebückter Haltung gelangen. Damit nicht das ganze Treppenhaus wieder herausgerissen werden muss, hat das Unternehmen ERL (Deggendorf) bei der Gemeinde eine Tektur beantragt. Der nachträglichen Änderung haben die Räte zugestimmt.



Wie Bürgermeister Erwin Karg schilderte, war die Treppe im Plan wohl richtig eingezeichnet. Aber es muss wohl unten beim Ansatz in die falsche Richtung mit den Maurer-Arbeiten beginnen worden sein. Die Konsequenz der Tektur wird sein, dass zwischen zwei Wiederkehren ein Flachdach einzuziehen. Das Treppenhaus wird nun zwei Meter über die Traufhöhe ragen.



Der KREISBOTE hat bei der Firma ERL Immobilien in Deggendorf nachgefragt und wollte wissen, ob der Fehler auf Planung oder auf Bauaufsicht zurückzuführen ist. Auch wollte die Redaktion erfahren, ob der „verkehrte“ Ansatz unten am Treppenhaus erst beim Erreichen des Dachgeschosses bemerkt worden ist.



„Es gab bedauerlicherweise eine Verkettung unglücklicher Umstände“, lautet die Antwort von Marina Weber, die bei ERL Immobilien fürs Marketing zuständig ist. In dem neuen Gebäude, das zurzeit an der Josef-Schöner-Straße im Osten Leeders entsteht, wird die Wohnanlage über zwei Treppenhäuser erschlossen. Ein Treppenhaus und ein Aufzug befinden sich auf der Nordwest-Seite. Ein weiteres Treppenhaus und ein zweiter Aufzug ist zudem auf der Südostseite erforderlich.



Noch bis Jahresende

Noch zum Stichwort Baufortschritt: Die Dachdeckung dauert voraussichtlich noch bis Ende des Jahres. Die Fertigstellung der Pflegeimmobilie sei für Ende 2023 oder Anfang 2024 geplant, blickt Marina Weber von ERL Immobilien voraus.



Zum aktuellen Stand bezüglich der Vermarktung der Zimmer im Pflegebereich erklärt die Firmensprecherin, dass aktuell den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinden Fuchstal, Unterdießen, Denklingen und Vilgertshofen ein Vorkaufsrecht bis zum 21. Dezember 2022 eingeräumt sei. Danach erfolge der Vertriebsstart für alle. Die Wohnungen im Dachgeschoss befinden sich derzeit noch nicht im Verkauf.



Das Unternehmen ERL Immobilien aus Deggendorf ist Investor und Bauherr für das Pflegeheim in Leeder. Betreiber wird eine andere Firma. Dessen Namen könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, so Marina Weber. Da sei es nochmals zu einer Änderung gekommen. Das zunächst genannte Unternehmen aus Eggenfelden in Niederbayern übernehme diese Aufgabe nun doch nicht.



Das Seniorenheim im Fuchstal entsteht auf einem gut 6000 Quadratmeter großen Grundstück am Ortsrand von Leeder. Fuchstalhalle und Mittelschule befinden sich auf der anderen Straßenseite. Das Gebäude umfasst drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss. Ausgelegt ist es auf 92 Pflegeplätze mit insgesamt 82 Einzel- und fünf Doppelzimmern.