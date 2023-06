PflegeNetz Landsberg: eine neue Infrastruktur aufbauen

Von: Ulrike Osman

Landkreis – Die Zahl der Pflegebedürftigen wird in Zukunft steigen, doch die Zahl der Fachkräfte im Pflegebereich reicht schon jetzt nicht mehr aus. Deshalb kann der Bau von weiteren Heimen nicht die Lösung sein, sagen die Fachleute vom PflegeNetz Landsberg. Vielmehr würden Konzepte für eine neue pflegerische Infrastruktur gebraucht, ein Zusammenspiel von Akteuren auf allen Ebenen – und ein stärkeres Zusammenwachsen der Gesellschaft.

Das PflegeNetz wurde vor gut zwei Jahren ins Leben gerufen. Initiatoren waren Pajam Rais-Parsi von der Koordinationsstelle Seniorenpolitisches Gesamtkonzept im Landratsamt, der stellvertretende Landrat und Pflegebeauftragte des Landkreises Erich Püttner und Julia Birkhold, Geschäftsstellenleiterin GesundheitsregionPlus. Ziel ist eine Vernetzung aller Akteure, die im Landkreis für die pflegerische Versorgung Verantwortung tragen, um gemeinsam „die Flut an Herausforderungen anzugehen“, wie Birkhold sagt.



Dass die Krise in der Pflege längst da ist, dass es schon jetzt schwierig ist, einen Heimplatz oder Pflegedienst zu finden – diese Realität sei im Bewusstsein der Öffentlichkeit noch nicht vollständig angekommen. „Das müssen wir darstellen“, so Birkhold. Am besten wissen das diejenigen, die unmittelbar mit dem Problem konfrontiert sind – Betroffene und ihre Angehörigen. Sie zu erreichen, sei „der große Wunsch“ des PflegeNetzes. Doch gerade pflegende Angehörige seien so belastet, dass ihnen die Mitarbeit in einer der fünf Arbeitsgruppen des PflegeNetzes kaum möglich sei.



Die Arbeitsgruppen, die nach der ersten, im März 2021 durchgeführten Vollversammlung des PflegeNetzes ins Leben gerufen wurden, beschäftigen sich mit einem breiten Spektrum an Themen. Eines davon ist Demenz. Für das Jahr 2024 wird eine Sensibilisierungskampagne vorbereitet, die unter anderem den Umgang mit Demenz im Alltag und in der Öffentlichkeit behandelt.



In weiteren Arbeitsgruppen geht es um Hospiz- und Palliativversorgung, um Ausbildung und Fachkräftemangel sowie um einen Ausbildungsverbund. Hier wird eine stärkere Zusammenarbeit aller an der Ausbildung von Pflegekräften Beteiligten angestrebt, um Verfahren zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Für die Schaffung des Ausbildungsverbunds ist im Landratsamt laut Birkhold sogar eine neue Stelle geschaffen werden, die ab 1. Juli besetzt ist.



Die Arbeitsgruppe „Schnittstellen“ strebt eine Optimierung der Kontakte zwischen all jenen an, die mit Ratsuchenden zum Thema Pflege zu tun haben. Tatsächlich ist für viele Menschen, die mit plötzlichem Pflegebedarf konfrontiert sind, die erste Anlaufstelle das örtliche Rathaus. Deshalb hat die Arbeitsgruppe für die Gemeinden eine Liste mit Ansprechpartnern zusammengestellt, die bei allen Fragen zu Pflegebedürftigkeit, Behinderung und Inklusion, aber auch Integration, Krisenintervention sowie Kinder, Jugend und Familie weiterhelfen können.



Eine weitere Arbeitsgruppe trägt den Titel „Sorgende Gemeinschaften“. Hier geht es darum, ein breites Bewusstsein für die Pflege-Krise zu schaffen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die in Gemeinschaften realisiert werden können. Wobei klar sein müsse, „dass nicht alles auf den Schultern des Ehrenamts aufgebaut sein kann“, betont Birkhold. Doch es gebe neue spannende Konzepte, deren Betrachtung sich lohnen könnte.



Als innovatives Projekt ist das PflegeNetz des Landkreises kürzlich von Heimat- und Finanzminister Albert Füracker mit dem Bayerischen Demografiepreis 2022 ausgezeichnet worden. Hier würden Maßnahmen koordiniert, um eine Verbesserung der Pflegesituation vor Ort zu erreichen, lobte die Jury. Auch wenn das Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro eher symbolischer Natur ist – „die Wertschätzung freut uns“, so Birkhold.