Autodrom Most: Fast ein Heimspiel für Pflugdorfer Marcel Schrötter

Beim „Heimrennen“ in Most will Marcel Schrötter seinen 3. Platz in der Gesamtwertung der Supersport-WM festigen. © MV Agusta Reparto Corse

Pflugdorf - Der Pflugdorfer MV Agusta-Pilot Marcel Schrötter freut sich aus besonderem Grund auf den achten Saisonevent der Supersport-Weltmeisterschaft auf der tschechischen Rennstrecke „Autodrom Most“. Die nordböhmische Stadt Most liegt vielleicht etwas mehr als einen Katzensprung von der bayerischen Grenze entfernt. Dennoch Grund genug für den Supersport-Rookie, das kommende Wochenende als sein Heimrennen zu bezeichnen.

Anders als bei den letzten beiden Rennen kommt der 30-Jährige nicht ganz als Neuling nach Most. Ein Besuch mit der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft in den Anfangsjahren seiner Karriere und ein Track-Day wecken schwache Erinnerungen an die Strecke.

Seitdem hat sich im Autodrom Most jedoch einiges getan, als die Strecke vor drei Jahren in den WM-Kalender aufgenommen wurde. Die freien Trainings am heutigen Freitag werden also für Schrötter trotzdem eine wichtige Rolle spielen, um sich gegen die Konkurrenz zu behaupten und den 3. Platz in der Gesamtwertung vor der langen Sommerpause der Meisterschaft zu festigen.

„Es geht darum, sich am Freitag so schnell wie möglich mit der Strecke vertraut zu machen“, so Schrötter. Außerdem könne er sich bei diesem „Heimrennen“ auf besondere Unterstützung freuen. „Es werden viele deutsche Fans kommen. Natürlich werden mich auch meine Familie und ein paar Freunde begleiten, was es noch spezieller macht. Ich hoffe also, dass ich ein gutes Wochenende haben werde.“

Am Samstagmorgen geht es direkt in die Superpole, in der die Startaufstellung festgelegt wird. Das Rennen selbst startet dann um 15.15 Uhr, das zweite am Sonntag um 12.30 Uhr. ServusTV wird live von den wichtigsten Entscheidungen des Wochenendes berichten. Auf der offiziellen Website der Meisterschaft gibt es einen Live-Stream.