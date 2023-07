Pflugdorfer Marcel Schrötter schwankt zwischen Treppchen und Top-Ten

Von: Nathalie Schelle

Der MV-Agusta Pilot Marcel Schrötter konnte sich am Samstag über einen 2. Platz freuen. Am Sonntag wurde die Stimmung durch den 8. Platz ein wenig getrübt. © Foto: MV Agusta Reparto Corse

Nachdem Marcel Schrötter beim letzten Rennen im hohen Bogen vom Podium geflogen ist, wollte er sich am vergangenen Wochenende in Italien wieder zurück aufs Treppchen kämpfen. Es ist ihm auch gelungen – allerdings knapp.

Pflugdorf – „Zurück aufs Podium“ lautete die Devise für die Rennen am vergangenen Wochenende in Imola, Italien. Die Traditionsstrecke kannte Supersport-Rookie Schrötter bis dato nur aus Videos. Nach den freien Trainings am Freitag, bei denen er zum ersten Mal über die Strecke raste, folgte die Superpole am Samstagmorgen, bei der es um die Startaufstellung ging.



Aus der zweiten Reihe gelang dem Pflugdorfer ein guter Start beim ersten Rennes des Wochenendes und so konnte er sich direkt auf den 3. Platz setzen. Der Fahrer Caricasulo, der den 2. Platz einnahm, stürzte und Schrötter blieb auf diesen Platz bis zum Ziel. Das bedeutete für den Pflugdorfer nicht nur den fünften Podiumsplatz in dieser Saison, sondern auch, dass er den schnellsten Fahrer des Jahres, Italiener Nicolo Bulega, hinter sich halten konnte. Platz 1 wurde nämlich von Stefano Manzi auf einer Yamaha belegt.



„Eine neue Strecke mit nur zwei freien Trainings kennen zu lernen, macht die Sache für mich sehr schwierig“, so Schrötter am Wochenende. Trotzdem sei das Rennen nach seinen Vorstellungen verlaufen.



Weniger erfolgreich

Nicht ganz so erfolgreich lief es beim zweiten Rennen am Sonntag. Der Start war nicht so gut wie am Samstag und der MV Agusta-Pilot kam nicht wirklich in den ‚Flow‘. In der Schlussphase lieferte er sich einen Vierkampf um den 5. Platz, den er aber nicht halten konnte und so landete er schließlich auf dem 8. Platz.



„Leider ist der heutige Tag nicht so erfreulich verlaufen wie der gestrige“, so der Pflugdorfer nach dem Rennen. Die Bedingungen seien schwieriger zu bewältigen gewesen, ein Gegner sehr aggressiv beim Überholen. Einen kleinen Trost gebe es aber trotzdem. „Wie man gestern gesehen hat, machen wir einen guten Job, als Neulinge auf dieser Strecke haben wir uns gut geschlagen. Das ist das Positive, das wir mitnehmen können“, so der Rookie. Außerdem liegt der Pflugdorfer in der Gesamtwertung wieder auf dem Treppchen – Platz 3.



Die Supersport-Meisterschaft wird in zwei Wochen mit der Veranstaltung in Most in der Tschechischen Republik fortgesetzt.