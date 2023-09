Nach Sommerpause: Pflugdorfer Marcel Schrötter rast auf Platz 3 der Gesamtwertung

Insgesamt zufrieden war Marcel Schrötter nach dem Rennwochenende in Frankreich, bei dem er den 3. Platz in der Gesamtwertung ergattern konnte. © MV Agusta Reparto Corse

Pflugdorf – Beim ersten Rennwochenende nach der langen Sommerpause hat der Pflugdorfer MV Agusta-Pilot Marcel Schrötter schnell wieder in den Supersport WM-Modus gefunden. Nach einem 8. Startplatz beim Superpole am Freitag raste er am Samstag und Sonntag über den Aspahlt des Circuit de Nevers Magny-Cours in Frankreich.

Mit einer deutlich verbesserten Rundenzeit im Vergleich zu Freitag kämpfte der Pflugdorfer, wie er es sich vorgenommen hatte, um einen Startplatz in der zweiten Reihe, bis er kurz vor Ende des Qualifyings von vier Konkurrenten zurückgedrängt wurde. Im Rennen machte Schrötter zunächst zwei Positionen gut, musste aber eine davon später wieder abgeben und sah so die Zielflagge als Siebter.



„Im Großen und Ganzen war es kein schlechter Samstag, auch wenn die Ergebnisse hinter dem zurückgeblieben sind, wo wir sein wollen und wo wir hingehören“, so Schrötter nach dem Rennen. Durch „ein oder zwei Fehler“ habe er den Anschluss zu den anderen Fahrern verloren und die Lücke nicht mehr rechtzeitig schließen können. „Das ist nicht leicht zu verkraften, denn wie wir bereits gezeigt haben, sind wir ganz vorne mit dabei, wenn alles passt.“



Beim zweiten Rennen am Sonntag startete Schrötter von Platz 8 aus der dritten Reihe und arbeitete sich Stück für Stück an den Gegnern vorbei, nachdem er zunächst eine Weile hinter dem Italiener Federico Caricasulo festhing und nicht immer sofort an den anderen Fahren vorbeikam. Trotzdem kämpfte er sich auf den 4. Platz und stand so wieder in der Gesamtwertung auf dem Treppchen – dem 3. Platz.



Das Maximum

„Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und dem heutigen Tag insgesamt“, so der MV Agusta-Pilot nach dem zweiten Rennen. Der vierte Platz sei, wegen der Startposition, das Maximum gewesen, was er erreichen hätte können, da man sehr viel Zeit in den ersten Runden verliere. „Alles in allem bin ich also zufrieden.“



Den nächsten Versuch, wieder aufs Podium, zu fahren, unternimmt Marcel Schrötter in zwei Wochen auf der spanischen Rennstrecke „MotorLand Aragon“.