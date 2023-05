Supersport WM: Pflugdorfer Marcel Schrötter rast auf 2. Platz

Teilen

Rast immer weiter Richtung Tabellenspitze: Marcel Schrötter konnte sich, mit ein bisschen Glück, auf den zweiten Tabellenplatz der Supersport WM kämpfen. © MV Agusta Reparto Corse

Pflugdorf – Da hat der Pflugdorfer aber Glück gehabt! Supersport WM-Pilot Marcel Schrötter hat am Sonntag eigentlich als Dritter die Zielflagge bei der Supersport WM in Barcelona gesehen. Durch eine Strafe gegen den Italiener Stefano Manzi rückte er aber auf Platz zwei. Das bedeutete den zweiten Platz in der Punktetabelle. Auf den zweiten Startplatz, den er sich mit einer guten Runde in der Superpole sicherte, folgte der zweite Platz am Samstagnachmittag, den Schrötter am Sonntag im zweiten Rennen des Wochenendes wiederholte.

In einem spannenden Rennen bei guten Bedingungen- war er am Sonntag in jeder Phase des Rennens in der Spitzengruppe unterwegs . Nach einem guten Start reihte er sich in der ersten Kurve an dritter Stelle ein, verlor aber wenig später einige Positionen, die er aber sofort wieder gutmachen konnte.



Kurze Zeit später übernahm Schrötters Teamkollege bei MV Agusta Reparto Corse, der junge Türke Bahattin Sofuoglu, die Führung, dicht gefolgt von Schrötter und dem Italiener Stefano Manzi. Dieses Trio kämpfte bis zum Schluss hart um den Sieg, als Schrötter in der letzten Runde einen Schaltfehler beging und dadurch den direkten Kontakt zu seinen Gegnern verlor. Obwohl er seinen ersten Sieg als WorldSSP-Fahrer erneut knapp verpasste, freute sich Schrötter mit seinem Team über den Doppelerfolg. “Ich freue mich sehr für das Team, denn unser heutiger Doppelsieg ist eine wirklich starke Sache“, so Schrötter nach den Rennen. Er müsse zwar noch lernen und sich wieder daran gewöhnen, denn in Moto2 sei er lange nicht mehr in der Situation gewesen, um den Sieg zu kämpfen, wie der Pilot erklärt. „In diesem Bereich muss ich also wieder stärker werden. Aber der zweite Platz gestern und jetzt wieder der zweite Platz, auch wenn dieses Mal das Glück auf unserer Seite war, ist eine schöne Bilanz für dieses Wochenende.“ Der Schaltfehler sei „schade“ gewesen, es habe sich fatal auf das Rennen ausgewirkt.



Die Meisterschaft wird in vier Wochen mit dem Meeting auf dem Misano World Circuit unweit der italienischen Adriaküste fortgesetzt.