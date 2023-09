Pflugdorfer Marcel Schrötter startet ins letzte Viertel der Supersport-WM

Teilen

Mit frischer Energie startet Marcel Schrötter ins letzte Viertel der Saison. © MV Agusta Reparto Corse

Pflugdorf - Marcel Schrötter fiebert dem Ende der langen Sommerpause entgegen, auch wenn diese in Magny-Cours in Frankreich auf einer für ihn bisher fremden Strecke endet.

Der Pflugdorfer Pilot hat sich von der anstrengenden Reise zum Acht-Stunden-Rennen im japanischen Suzuka Anfang August gut erholt und sieht dem Beginn des letzten Saisonviertels hochmotiviert entgegen. An diesem Wochenende geht es auf Circuit de Nevers Magny-Cours in Burgund, etwa drei Autostunden südöstlich von Paris.

Aus Sicht des erfahrenen 30-jährigen Deutschen wird es kein leichter Start in das Wochenende, zumal er in Magny-Cours noch keine einzige Runde gefahren ist. „Magny-Cours wird eine weitere neue Herausforderung für mich sein. Zum Glück wird es aber die letzte sein, da ich die restlichen Strecken im Kalender bereits kenne“, so Schrötter. Vor dem neunten Saisonlauf der Supersport-Weltmeisterschaft liegt Schrötter in der Gesamtwertung auf Platz drei.

Das Rennwochenende beginnt am heutigen Freitag mit den beiden freien Trainings, bevor es am Samstagmorgen direkt in die Superpole geht, in der die Startaufstellung festgelegt wird. Das erste Rennen des Wochenendes startet dann am Samstagnachmittag um 15:15 Uhr, Rennen 2 wird am Sonntag wieder zur üblichen Zeit um 12:30 Uhr gestartet.

ServusTV wird live von den wichtigsten Entscheidungen des Wochenendes berichten. Auch auf der offiziellen Website der Meisterschaft gibt es einen Live-Stream.