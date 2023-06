Supersport-WM: Pflugdorfer Pilot unter den Top 3

Zum vierten Mal auf dem Treppchen

Pflugdorf – Am Samstag hat er das Podium knapp verpasst, dafür konnte ihm das Treppchen am Sonntag keiner mehr nehmen: Der 30-jährige Pflugdorfer Marcel Schrötter raste am Wochenende über den Asphalt des Misano Circuit in Italien – in Richtung Podium der Supersport Weltmeisterschaft.

Beim Rennen am Samstagnachmittag erwischte der MV-Agusta-Pilot einen guten Start und beendete die erste Runde als Zweiter. Den Platz konnte Schrötter bis zum zweiten Renndrittel halten, dann wurde er aber vom immer stärker werdenden Stefano Manzi und später von Federico Caricasulo auf den vierten Platz verdrängt. „Im Rennen hatte ich eine meiner besten Startphasen in diesem Jahr“, erklärt Schrötter nach dem ersten Rennen des Wochenendes. „Doch schnell zeigte sich, dass meine Pace nicht unbedingt stark ist oder zu viele kleine Fahrfehler passierten, weil das Motorrad nicht so reagiert, wie ich es will.“ Eine „erwartungsgemäß“ schwierige Strecke und ein Bike, das nicht macht, was es soll. Schwierige Voraussetzungen, auch für das nächste Rennen am Sonntag.



Trotzdem startete der 30-Jährige wieder stark in das Rennen und reihte sich an vierter Stelle ein. Dann arbeitete er sich Stück für Stück nach vorne und ein Kampf um die Spitze entbrannte zwischen den Italienern Bulega, Manzi, Caricasulo und dem Pflugdorfer Schrötter. Nach einem Fahrfehler von Caricasulo bestand die Spitzengruppe nur noch aus drei Piloten. Erst in der letzten Runde verlor Schrötter den direkten Kontakt zu Nicolo Bulega und dem späteren Sieger Stefano Manzi.



Nach 18 Runden freute sich der Pflugdorfer als Dritter über seinen vierten Podestplatz der Saison und geht als Gesamtdritter in die nächste längere Pause bis zum Rennwochenende in Donington Park Anfang Juli. „Es kamen mehrere Faktoren zusammen, die mich am Ende daran hinderten, um den Sieg zu kämpfen“, so Schrötter nach dem zweiten Rennen. Es habe die Konstanz gefehlt und er hätte auch diesmal zu viele kleine Fehler gemacht, was ungewöhnlich für den Pflugdorfer sei. „Aber ich bin glücklich, wieder auf dem Podium gestanden zu haben“.