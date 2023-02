„Mein Einstand in dieser Meisterschaft ist gelungen“

Von: Nathalie Schelle

Marcel Schrötter hatte am ersten Wochenende der Supersport-WM zunächst mit dem Wetter zu kämpfen. Doch dann fuhr er am Sonntag als vierter ins Ziel und belegte somit insgesamt den 3. Platz. © MV Agusta Reparto Corse

Was für ein Chaos in Australien! Am vergangenen Wochenende hat die Supersport-WM auf Phillip Island begonnen. Vor allem das Wetter machte es dem Pflugdorfer Piloten Marcel Schrötter schwer.

Pflugdorf – Der Wettergott hat es am Wochenende nicht gut gemeint mit den insgesamt 30 Fahrern der Supersport-WM auf Phillip Island. Schwärmte Marcel Schrötter doch in der vergangenen Woche noch von dem schönen Wetter in Australien, so änderte sich das schlagartig am ersten Renntag der Saison. Die ersten Tropfen fielen bereits beim Superpole, was Schrötter jedoch nicht davon abhalten konnte, den 6. Platz zu machen und somit in der zweiten Reihe starten zu dürfen.



Auch am Nachmittag wurde das Wetter nicht besser – genauso wenig wie Schrötters Vertrauen in seine Reifen auf der nassen Strecke – er fiel zurück. Kurz darauf wurde die rote Flagge gezeigt – ein Unfall auf der Rennstrecke. Als wäre die Situation nicht schon prekär genug, wurde der Regen dann auch noch so schlimm, dass der erneute Startvorgang abgebrochen werden musste. Nach diesen ganzen Hürden fuhr Schrötter schließlich als 7. durchs Ziel. „Ich denke, es war okay, was wir heute gezeigt haben. Das Wichtigste war, dass wir Punkte geholt haben und die Erfahrung mitnehmen“, so der Pilot. Diese Erfahrung sollte sich einen Tag später auch bezahlt machen.

Besondere Zuschauer

Auch am Sonntag war das wechselhafte Wetter eine unangenehme Begleiterscheinung, als das Warm-up wegen des Nieselregens und der feuchten Strecke wertlos war. Aber dann klarte der Himmel auf und die Bedingungen waren nahezu perfekt – und das zweite Rennen des Wochenendes konnte am frühen Nachmittag gestartet werden. In der Startaufstellung rückte der Pflugdorfer Pilot einen Platz vor, denn ein Fahrer konnte wegen einer Verletzung nicht antreten. Trotzdem beendete er die erste Runde nur auf dem 7. Platz und brauchte noch einige weitere, um seinen Rhythmus zu finden. Aber dann holte er einen Konkurrenten nach dem anderen ein, bis er, auf dem 4. Platz, die meiste Zeit alleine auf der Strecke unterwegs war. Es hätte scheinbar noch ewig so weiter gehen können, bis dann das ursprünglich 18-Runden lange Rennen schon nach der 13. Runde abgebrochen werden musste: Anscheinend waren auch die australischen Gänse von dem Sport-Event begeistert und wollten sich die Show aus der Nähe ansehen – nämlich direkt von der Rennstrecke aus. „Mein Einstand in dieser Meisterschaft ist gelungen, und das nicht nur wegen des 4. Platzes heute. Ich bin zufrieden, wenn man bedenkt, dass wir erst letzten Montag richtig angefangen haben zu arbeiten und gestern und heute viele wichtige Punkte geholt haben.“



An diesem Wochenende belegte der Supersport-Neuling insgesamt den 3. Platz. Der zweite Saisonevent findet kommendes Wochenende auf der indonesischen Insel Lombok statt.