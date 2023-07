Nach Motorrad-Sturz: Pflugdorfer Marcel Schrötter will aufs Podium zurück

Die Verletzungen von Marcel Schrötters Sturz beim letzten Rennen sind größtenteils wieder verheilt. „Auf ins nächste Rennen“ lautet jetzt das Motto. © MV Agusta Reparto Corse

Pflugdorf - Dieses Wochenende heißt es wieder Vollgas geben für den Pflugdorfer Piloten Marcel Schrötter. Denn durch die beiden letzten Rennen in der Supersport-WM hat Schrötter seinen Platz auf dem Treppchen verloren.

Wie schon die letzte Strecke in England ist auch die nächste Station in Italien ein bisher unbekannter Ort für den Pflugdorfer. Die Strecke mit dem klangvollen Namen „Autodromo Internazionale Enze e Dino Ferrari di Imola“ kennt der 30-Jährige bisher nur aus Videos. Das muss vorerst reichen, um sich wieder unter den Top Drei einzugliedern.

Von dem Sturz beim letzten Rennen in Donington (der KREISBOTE berichtete) hat sich Schrötter weitestgehend erholt. Viel Zeit zum Ausruhen gab es allerdings nicht, denn der MV Agusta-Pilot flog kurz darauf für einen zweitägigen Test nach Japan. Mittlerweile ist er in Imola angekommen. Die knapp fünf Kilometer lange Strecke hat eine lange Tradition in der seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft.

Das Rennwochenende beginnt heute mit den beiden freien Trainings, bevor es am Samstagmorgen direkt in die Superpole geht, in der die Startaufstellung festgelegt wird. Das erste Rennen startet dann am Samstag um 15.15 Uhr, gefolgt vom Rennen am Sonntag um 12.30 Uhr.

„Es wird wichtig sein, die Trainingszeit optimal zu nutzen und auch auf der für mich noch unbekannten Strecke so schnell wie möglich in Fahrt zu kommen“, so Schrötter. „Schließlich haben wir nicht nur wegen des schmerzhaften Ausgangs des letzten Rennwochenendes etwas gutzumachen. Ich will auf jeden Fall wieder auf dem Podium stehen.“

Der Sender ServusTV wird live von den wichtigsten Entscheidungen des Wochenendes berichten. Auf der offiziellen Website der Meisterschaft gibt es einen Live-Stream.