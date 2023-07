Pflugdorfer Marcel Schrötter festigt 3. Tabellenplatz

Teilen

Der Pflugdorfer MV Agusta-Pilot Marcel Schrötter (l.) konnte vor allem mit seinem 2. Platz beim Sonntagsrennen den 3. Platz in der Gesamtwertung festigen. © MV Agusta Reparto Corse

Pflugdorf – MV Agusta-Pilot Marcel Schrötter hat am vergangenen Rennwochenende in Most wichtige Punkt für die Meisterschaft geholt. Stand er doch vor zwei Wochen noch mit wackeligen Füßen auf dem 3. Platz des Treppchens, so konnte er diesen mit dem Samstags- und dem Sonntagsrennen festigen.

Am Samstag ging Schrötter nach Startplatz 13 bei guten Bedingungen aber mit gedämpften Hoffnungen in das 15. Saisonrennen. Ausgerechnet bei seinem Heimrennen im Autodrom Most, das nur einen Katzensprung von der deutschen Grenze entfernt liegt, kam der 30-Jährige in der Superpole nicht über die fünfte Startreihe hinaus. Der MV Agusta-Pilot zeigte aber Biss und Kampfgeist und so machte er beim Start gleich sieben Plätze gut. Das Rennen wurde aber kurz darauf unterbrochen: ein Unfall mit mehreren Fahrern.



Beim Neustart kam der Supersport-Rookie genauso gut weg, konnte aber nicht an seinen Vorderleuten vorbeiziehen. In dem auf zwölf Runden verkürzten Rennen setzte er sich trotzdem gegen einige Konkurrenten durch, bis er als Sechster die Zielflagge sah.



Dramatischer Sonntag

Der Rennsonntag hatte viel Dramatik zu bieten. Dazu trug auch wechselhaftes Wetter bei, das dem Supersport-Rennen seinen Stempel aufdrückte. Das Rennen begann zwar bei guten Bedingungen, kurz darauf vielen aber schon die ersten Regentropfen – die immer stärker wurden.



Schrötter erwischte zwar einen guten Start, fand aber nicht immer den Weg an den Fahrern vor ihm vorbei und hing zunächst im vorderen Mittelfeld fest.



Als der Regen stärker wurde, fuhr die Spitzengruppe an die Box, um die Reifen zu wechseln. Schrötter aber pokerte und beschloss, draußen zu bleiben, in der Hoffnung, dass der Regen bald aufhören wurde. Das tat er dann auch. Im Gegensatz zu den Konkurrenten, die mit den Regenreifen nicht mehr wirklich vorankamen, wurde Schrötter auf dem abtrocknenden Asphalt immer schneller und raste als Zweiter durchs Ziel. Somit geht er jetzt als Gesamtdritter in die sechswöchige Sommerpause.

„Ich freue mich über den schönen Abschluss des Wochenendes und bin auch ein bisschen stolz, bei meinem Heimrennen vor den vielen deutschen Fans auf dem Podium gestanden und ihnen einen besonderen Renntag beschert zu haben“, so Schrötter nach dem Rennen am Sonntag. „An diesem Wochenende haben wir viele wichtige Punkte für die Meisterschaft geholt.“



Am zweiten September-Wochenende startet die Meisterschaft mit dem Meeting im französischen Magny-Cours in das letzte Viertel der Saison. Am kommenden Wochenende nimmt der Pflugdorfer Pilot am Acht-Stunden-Rennen in Suzuka, Japan, teil.