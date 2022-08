Technik-Zentrum Landsberg: ADAC setzt auf Strom vom Dach

Die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände des ADAC Technik-Zentrums im Landsberger Industriegebiet Lechwiesen. © ADAC/Zimmermann

Landsberg – Sie ist nur einer von vielen nachhaltigen Bausteinen, betont Arnulf Volkmar Thiemel vom ADAC Technik-Zentrum. Er spricht von der neuen Photovoltaik-Anlage am Standort Landsberg. Sie liefert rund 60 Kilowattpeak (kWp) und bedeckt 302 Quadratmeter Dach. Das entspricht etwa der Leistung von PV-Anlagen auf zehn Reihenhäusern.

Weitere nachhaltige Maßnahmen am Standort des Technikzentrums direkt an der A96 in Landsberg-Nord: „Die Gebäude­leit- sowie Mess- und Regelungstechnik wird innerhalb der nächsten zwei Jahre auf den neuesten Stand gebracht“, so Thiemel. Das koste voraussichtlich 915.000 Euro.



Bereits ausgetauscht wurde die alte Beleuchtung in der Crashanlage. Sie muss besonders hell sein, damit die Hochgeschwindigkeitskameras mit über 1.000 Bildern pro Sekunde jedes Detail festhalten können. Dank hochmoderner Leuchtdioden-Technik habe man die Stromaufnahme dennoch von 300 auf 80 Kilowatt reduziert, also um mehr als zwei Drittel verringert.



Das alles gehöre zum Konzept der ADAC Zentrale in München, die selbst über 200 kWp Sonnen­strom erzeugt, über eine hochmoderne Energietechnik verfüge und direkt an eine 700 Quadratmeter große Blumenwiese grenze. Thiemel: „Auf dem Dach summt es wegen der dort angesiedelten Bienenvölker. Turmfalken vertreiben lästige Schädlinge. Das macht den Einsatz von Chemie oder ähnlichem überflüssig. Mehr dazu gibt es hier.