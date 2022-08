Der Markt Kaufering bekommt eine aufs Dach!

Von: Andrea Schmelzle

Im Westen, Osten und Süden soll das Dach der Sporthalle mit Sonnenkollektoren bestückt werden. © Schmelzle

Kaufering – Schon länger plant die Marktgemeinde, eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach ihrer Sporthalle in der Bayern­straße zu errichten. Nun ist es beschlossene Sache. Einstimmig votierten die Gemeinderatsmitglieder des Werkausschusses jüngst dafür, elektrische Energie auf dem Hallendach zu produzieren.

Damit bekommt nach Schulkomplex und Don Bosco-Kita ein weiteres öffentliches Gebäude eine PV-Anlage „aufs Dach“. Schon im Jahr 2010 sei der Gedanke, das Hallendach mit einer Anlage zu belegen, erstmals aufgekommen, blickt Kauferings Bauamtsleiter Andreas Giampa zurück. Es sei aber nicht dazu gekommen. „Damals war das eben noch nicht üblich“, meint er. Man habe zunächst die Freiflächenanlagen gebaut – und schließlich das Projekt nicht mehr weiterverfolgt. Jetzt aber sei es „spannender denn je“.



Auf dem Weg zu einer energie­autarken Gemeinde und im Zuge des Ausstieges aus fossilen Energieträgern Öl und Gas werde ein weiter steigender Bedarf an elektrischer Energie erwartet, meint Giampa. Insbesondere würden zukünftig der Einsatz von elektrisch betriebenen Wärmepumpen sowie die Wasserstofferzeugung den Strombedarf deutlich beeinflussen. Auch wolle Kaufering den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen weiter betreiben. Selbst wenn die Marktgemeinde den durch diese Anlagen erzeugten Strom nicht vollständig selbst verbrauchen könne, so komme er indirekt den Kauferinger Bürgern zugute, erklärt Giampa.



Nachdem die bereits beschlossene neue Flutlichtanlage eher der Verbesserung der Lichtverhältnisse als einer enormen Strom­einsparung diene, habe Giampa ursprünglich die Idee initiiert, eine zunächst kleinere, 20 Kilowattpeak-PV-Anlage, zum reinen Eigenverbrauch, auf dem Dach der Sporthalle zu errichten. Für das Vorhaben konnte in der Gemeinderatssitzung im Februar jedoch noch kein Konsens gefunden werden.



Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt, die Verwaltung indes bekam als Hausaufgabe mit, noch einige Dinge zu prüfen – etwa den Einbau eines Batteriespeichers, um in der Nacht den Strom, der am Tag zu viel produziert wurde, verbrauchen zu können. Das wäre ein wesentlicher Vorteil, aber nochmals teurer: zum einen in der Anschaffung, zum anderen bedeute das die Installation einer wesentlich größeren PV-Anlage.



Aufgrund der aktuellen Welt- und Kriegslage sei der Gedanke der reinen Eigenverbrauchsanlage aber schon wieder überholt, sagt Giampa. Was die Gemeinde dazu bewogen habe, weiterzudenken: Mit dem Beschluss, das Dach der Sporthalle in vollem Umfang – also die Ost-, West- und Südseite – zu belegen, komme es nun doch zur „großen Variante“. Das neue Vorhaben entspreche einer Größenordnung von insgesamt 200 Kilowattpeak – „ein ganz schönes Kraftwerk, das da entstehen soll“, befindet Giampa. In dieser Dimension diene es nicht dem reinen Eigenverbrauch, sondern verstärkt der Überschusseinspeisung für den Tagesbetrieb.



Die Ost-/West-Lage führe zwar zu einer längeren PV-Strom-Verfügbarkeit, aber die hohen Verbräuche zu Zeiten, an denen keine Sonne scheint (hoher Nachtverbrauch durch Hallenlüftung, in den Abendstunden durch Flutlichter und Hallenbeleuchtung) würden eine komplette Abdeckung des Strombedarfes unmöglich machen.



Um den Eigenverbrauch zu den Stoßzeiten am Abend und in der Nacht steigern zu können, habe man sich daher zusätzlich für die Anschaffung eines – zunächst kleinen – Batterie­speichers mit 30 Kilowattpeak entschieden, sagt der Bauamtsleiter. Man wolle vorrüsten, um zukünftig eine Speicher-Erweiterung bis auf Eigenbedarfsniveau des Sportzentrums durchführen zu können – falls die Strombezugskosten wesentlich steigen beziehungsweise die Preise für Batteriespeicher deutlich sinken.



Um die hohen Verbräuche aufgrund der Nachtlüftung in den Griff zu bekommen, sollten zudem einige Maßnahmen in Angriff genommen werden, etwa der Einbau von Energiemengen­zählern, Reduzierung der Lüftungszeiten oder die Installation einer Lüftungssteuerung.



Die Kosten: Inklusive Batteriespeicher müssten Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 Euro (ohne 200.000 Euro) – in Konstellation mit den Kommunalwerken – für dieses Vorhaben eingeplant werden, erklärt Giampa. Es sei jedoch klar „ein Schritt vorwärts“ in Richtung Klimawende – schließlich wolle man als Marktgemeinde stets dort einen Beitrag leisten, wo man könne.



Im kommenden Jahr soll das Projekt umgesetzt werden. Verzögerungen in den Lieferzeiten, mit denen man immer rechnen müsse, seien da schon mit eingeschlossen.