Ein letztes Lied

Pizzera & Jaus begeistern mit ungenierten Songtexten beim Open-Air in Dießen

Von: Nathalie Schelle

Das Musikkabarett-Duo Pizzera & Jaus begeisterte am Freitag das Publikum mit Gesang, Rap und einigen Gags. © Resch

Was braucht man eigentlich für ein gutes Konzert? Nicht viel, wie sich am vergangenen Freitag herausgestellt hat. Man nehme eine Bühne, zwei Österreicher und drei Instrumente – und das war´s. Mit nicht mehr hat die Band Pizzera & Jaus die Zuhörer vollends ‚abgeholt‘.

Dießen – Bei einer tollen Location direkt am Ufer des Ammersees und warmen Temperaturen schlendern die Konzertbesucher am Freitag auf die doch recht kleine Veranstaltungsfläche, auf der neben einem Getränkewagen noch einige Essensstände und ein Merchandise-Stand aufgebaut sind. Es ist alles klein gehalten – dafür umso gemütlicher. Einige Gäste haben als Outfit die Lederhosn gewählt, andere kommen mit einem Pizzera & Jaus-T-Shirt an. Als es Richtung Konzertbeginn, 20 Uhr, geht, versammeln sich langsam alle um die Bühne.



Wer noch nicht mitbekommen hat, dass das Konzert kurz bevor steht, der wird spätestens von den lauten Schreien der Fans daran erinnert, als die beiden Österreicher um punkt 20 Uhr auf die Bühne laufen. Das Publikum ist schon jetzt Feuer und Flamme – dabei haben die beiden noch nicht mal angefangen. Paul Pizzera greift sich die Gitarre, Otto Jaus schwingt sich hinters Keyboard, zu seinen Füßen steht eine Bassdrum, mit der er den Beat der Lieder bestimmt. Die beiden kündigen akustisch ein rockiges Lied an, von denen einige auf deren insgesamt drei Alben zu finden sind. Schließlich ist das erste Lied des Abends doch einige ruhige Nummer aus dem neuesten Album ‚Comedian Rhapsody‘: liebe zum mitnehmen.



Neben einigen Liedern aus diesem Album spielen die Österreicher natürlich auch Klassiker aus den vergangenen Jahren wie ‚absätze > hauptsätze‘ oder ‚eine ins leben‘, bei denen es vor allem bei den eingefleischten Fans der Band kein Halten mehr gibt. Auch der rockige Klassiker ‚hooligans‘ darf natürlich nicht fehlen – allerdings nicht in gewohnter Form. Pizzera & Jaus holen die A Cappella-Gruppe ‚Das wird super‘ auf die Bühne und bieten dem Publikum damit eine überraschende Abwechslung. Die gibt´s dann auch noch in einem anderen Lied, einem Medley, in dem die Sänger große Hits der Musikgeschichte in ein Lied packen – natürlich in gewohnter Pizzera & Jaus-Manier: einmal quer durch alle Genres.



Ein letztes Lied



Insgesamt zwei Stunden geben die Österreicher auf der Bühne alles, so auch die Fans davor. Von wildem Tanzen und Springen über beherztes Mitsingen, aber auch nur Zuhören und Genießen war alles dabei. Dass die beiden „Emotionsdealer ihres Vertrauens“, wie sie sich selbst nennen, nicht ohne Zugabe von der Bühne gelassen werden, war abzusehen. Und so performen sie einen letzten Song und lassen die Fans nach zwei Stunden Action auf der Bühne mit zufriedenen Gesichtern zurück. Einige singen beim Verlassen des Geländes noch ein bisschen weiter, andere holen sich ein letztes Getränk, wieder andere stehen im Kreis und ‚ratschen‘ über das Konzert. Einig war sich eine Gruppe, die noch direkt vor der leeren Bühne stand. „Des war richtig guad!“