Reisemobilhafen

Das neue Lechtalbad Kaufering mit Reisemobil-Hafen?

Von: Dieter Roettig

Der Landkreis Landsberg als Betreiber des Kauferinger Lechtalbades plant Sanierung und Erweiterung, um primär für Schulen und Schwimmkurse zusätzliche Kapazitäten schaffen, aber auch um die Attraktivität zu erhöhen. © Lechtalbad

Kaufering – Erneut hat das Lechtalbad den Naherholungs- und Bäderausschuss des Kreistags beschäftigt. Stefan Studer vom Planungsbüro Kannewischer präsentierte eine Erweiterungsstudie für das Lechtalbad, das trotz positiver Besucherbilanzen auch Schattenseiten hat. Mit der Auslastung von „normalen Gästen“, Schulen und Vereinen stößt es längst an seine Obergrenzen. Und nicht nur wegen Corona gibt es zudem lange Wartezeiten bei den Schwimmkursen.

Darum hatte das Landratsamt das auf Bäder spezialisierte Planungsbüro mit einer Studie beauftragt, wie man das Hallenbad moderat erweitern und den gestiegenen Ansprüchen anpassen kann. Mit den Ergebnissen wurde der Ausschuss jetzt konfrontiert. Dabei wurde klar, dass das Hallenbad mit seinen drei Becken und den geringen Umgangsflächen unweigerlich an seine Kapazitätsgrenzen stößt und für keine seiner breit gefächerten Zielgruppen eine angenehme Aufenthaltsqualität bieten kann.



Das Lechtalbad hat sich seit seinen Anfängen 1971 äußerst positiv entwickelt und weist mit gut 300.000 Besuchern pro Jahr eine hervorragende Auslastung auf. Grund sind die um 70 Prozent gestiegenen Einwohnerzahlen in Stadt und Landkreis Landsberg sowie ein Wachstum im Tourismus gar um 90 Prozent. Damit zeige sich auch bei Schulen und Vereinen ein größeres Nachfrage-Potenzial. Laut Studer konnten in den letzten 15 Jahren die Besucherzahlen sogar überproportional gesteigert werden: Im Bad um 75 Prozent und in der Sauna gar um 100 Prozent. Das liege auch an den Alleinstellungsmerkmalen wie der Kombination Hallenbad mit Naturfreibad, Wasser­attraktionen im Nichtschwimmerbecken, der Rutsche und dem Kleinkinderbecken sowie der Sauna.



Durch den Anbau eines vierten Beckens würden die verschiedenen Zielgruppen entzerrt und man könnte primär für Schulen und Schwimmkurse zusätzliche Kapazitäten schaffen. Die „akustische Trennung“ sorge auch für eine ange­nehmere Aufenthaltsqualität. Möglich seien im Sportbereich ein 25- oder 50-Meter-Becken mit mehr als fünf Bahnen, ein Sprungbecken mit entsprechender Sprunganlage und ein Kursbecken. Den Freizeitbereich könnte man erweitern mit Warmbecken innen und außen, einem Erlebnisbecken mit Strömungskanal, Großrutschen, Klettermöglichkeiten oder einem Dampfbad.



Die damit einhergehende Steigerung der Besucherzahlen würden das wirtschaftliche Ergebnis verbessern. Wobei aber auch klar sei, dass das Bad weiterhin vom Landkreis defizitär betrieben wird. Aktuell wird es jährlich mit etwa einer halben Million Euro bezuschusst. Damit beträgt das Defizit pro Besucher maximal zwei Euro.



Der Investitionsbedarf für die Sanierung der jetzigen Anlagen sowie einem Anbau in südlicher Richtung liegt je nach Variante bei bis zu 15 Millionen Euro. Wobei allein die Sanierung der derzeitigen Technik rund fünf Millionen Euro kosten wird. Landrat Thomas Eichinger (CSU) sah die Präsentation des Büros Kannewischer als erste Weichenstellung einer Ausbaulösung für die nächsten 30 Jahre unter der Prämisse der Finanzierbarkeit.



Reisemobilhafen



Ein Gedankenspiel für mehr Einnahmen präsentierten im Anschluss Bäderchef Thomas Zeck und Bernhard Lachner. Wirtschaftsförderer des Landkreises. Da die Erbpacht der Tennis- und Soccerhalle neben dem Lechtalbad im nächsten Jahr erlischt, könne man sie abreißen und auf den 4.000 Quadratmetern einen „Reisemobilhafen“ errichten. Bis zu 65 Wohnmobile hätten hier Platz und würden stete Einnahmen erbringen, da der Bedarf in diesem Freizeit- und Urlaubssegment geradezu explodiere. Bei den Ausschussmitgliedern kam die Idee gut an, zumal die Camper die Sanitäranlagen des Lechtalbades mitbenutzen könnten. Dieter Roettig