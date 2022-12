Gegen Wintertristesse

Eine West-Terrasse fürs Landsberger Inselbad?

Von: Ulrike Osman

Das Baby- und Nichtschwimmerbecken soll in der neuen Planung etwas weniger im Abseits stehen (rechts). Gestaltungsbeiratsvorsitzender Matthias Loebermann skizzierte die Möglichkeit einer West-Terrasse (bisher nicht im Modell eingeplant). © Osman

Landsberg – Eine West-Terrasse, Hecken und dezentrale Schließfächer auf den Liegeflächen – diese drei Anliegen stehen auf dem Wunschzettel der Interessengemeinschaft (IG) Inselbad an die Planer der Freibadsanierung. Und tatsächlich lassen sich theoretisch wohl alle drei Dinge umsetzen, wie bei der jüngsten Info-Veranstaltung zum Thema Inselbad deutlich wurde.

Nach zweieinhalb Stunden der Vorträge und des intensiven Austausches verließen zumindest einige der 60 Teilnehmenden die Aula der Mittelschule recht zufrieden. „Wenn das so kommt, könnte ich damit leben“, sagte Christina Mayr von der IG in ihrem Schlusswort. Was sie damit meinte, war eine mögliche West-Terrasse im ersten Stock des geplanten Freibad-Gebäudes.



Bisher sahen die Planungen lediglich eine Südterrasse vor, die sich die Bad-Besucher auch noch mit den Gästen des geplanten Restaurants hätten teilen sollen. Für dieses Problem hat Planer Hagen Pohl aber mittlerweile eine Lösung erarbeitet. Die Terrasse wird durch drei Stufen in einen gedeckten und einen ungedeckten Bereich unterteilt. Der überdachte Bereich soll zum Restaurant gehören, der freie Bereich zum Schwimmbad.



Denkbar wäre, auf der Westseite ebenfalls eine Terrasse anzulegen, wie der Vorsitzende des Gestaltungsbeirats Matthias Loebermann mit wenigen Strichen auf der Planzeichnung demonstrierte. Dieser zusätzliche Außenbereich ginge dann allerdings auf Kosten der Fläche, die für die Gastronomie zur Verfügung steht – eine Entscheidung, in die auch der zukünftige Pächter des Restaurants einbezogen werden müsste. Was Loebermann außerdem zu bedenken gab: Je größer die Schnittstelle zwischen Bad und Gastronomie, desto größer das Konfliktpotential zwischen den beiden Nutzergruppen.



Gegen Wintertristesse

Pohl hatte zwei Modelle mitgebracht, um die Planungen für Beckenlandschaft und Gebäude zu veranschaulichen. So ließ sich auch demonstrieren, was mit der geplanten „zweiten Haut“ des Restaurants gemeint ist – eine Fassade aus Holzlamellen, die geöffnet und geschlossen werden können. Auf diese Weise ließe sich im Winter der wenig attraktive Ausblick auf das leere Schwimmbecken vermeiden.



Ein weiterer Schwerpunkt der von Solveig Grundler und Gabriele Übler moderierten Diskussion lag auf der geplanten Verlegung des Baby- und Nichtschwimmerbeckens. Ein Eltern-Kind-Bereich, wie ihn die Planung vorsieht, werde dringend gebraucht und entspreche den heutigen Anforderungen an öffentliche Schwimmbäder, betonte Pohl. Eine Zuhörerin bestätigte, dass das Inselbad in seiner jetzigen Form für Eltern mit kleinen Kindern nicht wirklich geeignet sei. „Ich bin mit meinen drei Kindern erst ins Inselbad gegangen, als alle schwimmen konnten. Die neue Planung finde ich sehr gut.“



»Zu zerstückelt«

IG-Vertreter Erich Schmid zeigte sich allerdings nicht glücklich mit der neuen Beckenlandschaft. „Mir sind die Becken zu zerstückelt und zu dezentral.“ Dies gehe auf Kosten der Liegefläche. Pohl wies darauf hin, dass von den bestehenden 2.200 Quadratmetern Wasserfläche 90 Prozent – sprich, das Sport-, das Wellen- und das Sprungbecken – unverändert bleiben. Und dass eine Zonierung des Bades in Bereiche für Familien, Jugendliche und Sport- sowie Gesundheitsschwimmer nicht nur den aktuellen Anforderungen entspreche, sondern auch den unterschiedlichen Bedürfnissen nach lauteren und ruhigeren Liegebereichen Rechnung trage.



Die vorhandene lange Hecke, die Wind- und Sonnenschutz sowie Rückzugsmöglichkeiten bietet, müsse unbedingt bleiben beziehungsweise neu angelegt werden, forderte eine Teilnehmerin. Dies ist aus Sicht der Planer ebenso wenig ein Problem wie der Wunsch, dass Schließfächer nicht nur im Gebäude zur Verfügung stehen, sondern auch auf dem Freigelände.