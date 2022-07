Spannung in der Liga

Platz an der Sonne für Landsberg X-Press

Von: Dietrich Limper

X-Man Norman Loos-Zettler zeigt Entschlossenheit. Die Defensive um den Nose Guard stand bombensicher. © Fabian Ehrhardt

Landsberg – Den überzeugenden Sieg des X-Press gegen die Nürnberg Rams sahen 830 zahlende Zuschauer – Saisonrekord. Durch das 48:7 (14:0;14:7;7:0;13:0), und die Niederlage der München Rangers gegen Regensburg, setzte sich Landsberg an die Tabellenspitze der Regionalliga Süd. Mit elf Punkten haben sie einen Zähler mehr als die beiden Verfolger aus München, wobei die Cowboys II ein Spiel weniger haben. Selbst die viertplatzierten Regensburger können sich mit neun Punkten noch Hoffnungen auf die Meisterschaft machen.

Es hatte Symbolcharakter, als gegen Ende der Partie ein Spieler und der Coach der Gäste mit dem Krankenwagen ins Hospital gebracht werden mussten. Entwarnung: Beiden geht es den Umständen entsprechend gut und Marco Henze, Offensive Coordinator der Rams, sagte auf der Pressekonferenz: „Es war eine sehr faire Partie und als sich die beiden verletzt haben, war das Spiel für uns schon längst verloren. Daran hat es nicht gelegen. “



Der X-Press hingegen ritt auf einer Welle, berauscht von der eigenen Leistung und der Unterstützung des Publikums. Im Fußball würde man die Floskel bemühen: „Jeder Schuss ein Treffer“. Beim Spiel der X-Men gegen die bedauernswerten Rams war nahezu jeder Drive ein Touchdown. Hannes Haug (2), Lukas Saurwein, Lukas Krieger und die Extrapunkte von Thomas Weile sorgten für eine komfortable 28:0 Führung. 17 Sekunden vor dem Pausenpfiff gelang den Gästen zwar das 28:7, aber X-Press Präsident Markus Gruberbauer war dennoch begeistert: „Die Stimmung ist extrem gut und die Mannschaft gibt richtig Gas. Sensationell! Mehr kann man sich nicht wünschen. Die Nürnberger kommen so gut wie gar nicht durch, weil wir durch die Mitte nichts zulassen. Das gefürchtete Laufspiel der Rams findet nicht statt.“



In der Tat machten die schweren Männer in der Defensive, um Norman Loos-Zettler und Thomas Kracher (zwei Quarterback Sacks und gemeinsame Auszeichnung als „Men of the Match“), einen ebenso formidablen Job wie die Offensive mit Quarterback Lukas Saurwein. Die Rams fanden kein Mittel gegen die X-Men, die sich phasenweise in einen Rausch spielten und den Gästen nicht den Hauch einer Chance ließen. Es war eine ausgesprochen einseitige Partie.



Spannung in der Liga



Das änderte sich auch nach der Halbzeit nicht, denn die Hausherren machten gnadenlos weiter. Robert Ortiz (2) und Charles Westbrook gelangen die Touchdowns, Thomas Weile steuerte zwei Extrapunkte bei, und schließlich lautete das hochverdiente Endergebnis 48:7. X-Press Headcoach Gabriel Chambers war sehr erleichtert: „Mir war es wichtig, dass nach der tollen Leistung gegen die Rangers eine gewisse Konstanz in die Mannschaft kommt. Und diese hat sie heute gezeigt. Nun haben wir im letzten Heimspiel gegen die Cowboys vielleicht ein echtes Finale um die Meisterschaft.“



Doch zunächst müssen die X-Men aus der Lechstadt am 16. Juli nach Regensburg reisen, mit denen sie, so Gabriel Chambers, noch eine Rechnung offen hätten. Am 23. Juli geht es zu den Bulls nach Erding, bevor es am 30. Juli (17.00 Uhr) zum Showdown gegen die Munich Cowboys II kommen könnte. „Ich hoffe, dann knacken wir auch Tausender-Marke bei den Zuschauern“, hofft der Coach. Selten war die Konstellation in der Regionalliga Süd dermaßen spannend: für die ersten vier Mannschaften ist noch alles drin.



Die einzige schlechte Nachricht war die erneut aufgebrochene Verletzung von Anthony Morris. „Für mich ist die Saison als Spieler gelaufen“, sagte der X-Man, „aber ich habe als Assistant Coach auch noch alle Hände voll zu tun. Wir wollen viel erreichen!“