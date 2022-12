Zu wenig Platz im Dießener Rathaus

Von: Dieter Roettig

Teilen

Das direkt benachbarte „Krempels“-Gebäude würde sich für die dringend benötigte Rathaus-Erweiterung in Dießen anbieten. Der Gemeinderat hat dazu eine Machbarkeitsstudie beschlossen. © Roettig

Dießen – Dass ein erhöhter Personalbedarf nicht unbedingt mit mehr Büroräumen einhergehen muss, wurde in der letzten Sitzung des Dießener Marktgemeinderats diskutiert. Bei dem auf Antrag von Johannes Wernseher (CSU) vom nichtöffentlichen in den öffentlichen Teil vorgezogenen Programmpunkt ging es um die ins Auge gefasste Erweiterung des Rathauses.

Denn die Chance, das unmittelbar benachbarte Anwesen in der Prinz-Ludwig-Straße 2 in die Verwaltung einzubeziehen, wollen sich Bürgermeisterin Sandra Perzul und Geschäftsleiter Karl Heinz Springer nicht entgehen lassen. Zumal es im Besitz der Marktgemeinde ist.



Wie berichtet, ist der bisherige Mieter Guido Webert mit seiner Antiquitäten-Fundgrube „Krempels“ bereits ausgezogen. Jetzt möchte die Verwaltung untersuchen lassen, inwieweit man das Gebäude in den Rathaus-Komplex integrieren kann. Dazu müsse mit einer Kostenschätzung erst die Bausubstanz geprüft werden und ob mit Sanierung und Umbau ein direkter und barrierefreier Übergang zum Rathaus-Hauptgebäude geschaffen werden könne. Sollte die Bausubstanz der früheren Metzgerei Kessler als ungenügend eingestuft werden, käme auch ein Abriss und neuer Anbau in Betracht, so Karl Heinz Springer in einem früheren Gespräch mit dem KREISBOTEN: „Grund für alle möglichen Gedankenspiele ist die Tatsache, dass wir im Rathaus an akuter Platznot leiden.“



Zwar wurde im Dachgeschoss des Rathaus-Neubaus bereits die Hausmeister-Wohnung zu einem Büro für zwei Beschäftigte sowie zu einem neuen Sozialraum umgebaut. Der ursprüngliche Sozialraum im ersten Obergeschoss wurde ebenfalls als Büro umfunktioniert. Damit seien laut Karl Heinz Springer die Möglichkeiten erschöpft. Da die Bauverwaltung in Kürze um zwei dringend benötigte Stellen aufgestockt werde und vermutlich weiterer Personalbedarf hinzukomme, bestehe Handlungsbedarf. Bis zu einer finalen Entscheidung über die weitere Nutzung des „Krempels“-Hauses stehe sogar die Auslagerung von Büros ins „Blaue Haus“ oder sogar eine Anmietung bei Dritten im Raum.



In Bezug auf die im Rathaus bereits praktizierte Möglichkeit von Homeoffice und Teilzeitarbeit betonte Gemeinderätin Petra Sander (fraktionslos), nicht jeder neue Mitarbeiter brauche einen eigenen Schreibtisch. Man könne auch dem Trend von Desk-Sharing folgen, bei dem man sich einen Schreibtisch mit Kolleginnen und Kollegen teilt.



Der Beschlussvorschlag, ein Fachbüro mit einer Raum- und Personal-Analyse zu beauftragen, fand aus Kostengründen keine Zustimmung bei den Räten. Mit 22:1 Stimmen wurde allerdings die Machbarkeitsstudie für eine Eignung des „Krempels“-Gebäude als Rathaus-Erweiterung beschlossen. Solange dies nicht in trockenen Tüchern sei, könne man das Gebäude, einzelne Räume oder die Ferienwohnung im Obergeschoss kurzfristig an Dritte vermieten.