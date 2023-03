Ein Haus fürs Polizeiboot auf dem Uttinger Freizeitgelände

Von: Dieter Roettig

Das neue Ammersee-Polizeiboot WSP 7 soll ein Bootshaus im Uttinger Freizeitgelände bekommen. Das wird aber bis ungefähr April 2026 dauern. © Roettig

Utting/Dießen – Seit 2005 sind Wasserschutzpolizei und Innenministerium auf Herbergssuche für das Ammersee-Polizeiboot. Dießen, St. Alban, Stegen oder Wartaweil schienen aus unterschiedlichen Gründen für ein Bootshaus nicht geeignet und der favorisierte Standort Holzhausen scheiterte am Naturschutz und den massiven Protesten und Klagen der Anlieger.

Jetzt scheint endlich ein geeigneter Platz für das Polizeibootshaus gefunden zu sein. Im Uttinger Freizeitgelände soll in Nachbarschaft zur Segelgemeinschaft SGU ein neuer 77 Meter langer Steg gebaut werden, an dessen Ende das Bootshaus platziert wird. Die noch nicht ins Detail ausgereiften Pläne wurden in einer Sondersitzung des Uttinger Gemeinderats mit viel Publikum im BVS-Bildungszentrum Holzhausen präsentiert.



Um die Bedeutung dieses wichtigen Projekts zu betonen, standen Vertreter der zuständigen Behörden Rede und Antwort. Darunter Alfred Ziegler, Polizeichef der Westufer-Gemeinden und zugleich Leiter der Wasserschutzpolizei für den gesamten Ammersee, Polizei-Vizepräsidentin Kerstin Schaller vom Präsidium Oberbayern-Nord, Regierungsdirektorin Julia Mauthofer vom Innenministerium sowie der Leitende Baudirektor Peter Aumann vom Bauamt Weilheim.



Weil die Schlösser- und Seenverwaltung keine neuen Stege in den Ammersee genehmigt, komme laut Peter Aumann nur ein „Tauschgeschäft“ in Frage. Dazu werde der Badesteg des Kreisjugendrings rückgebaut und direkt daneben der neue als eine Art „Kombisteg“ errichtet: Am Ende das Polizeibootshaus und vorderen Teil kann vom KJR benutzt werden. Der Steg erhalte sogar einen leichten Knick, damit man der Slipanlage der Segelgemeinschaft SGU nicht in die Quere kommt.



Da von der Gemeinde Utting noch die „Grunddienstbarkeit eines Gehrechts zum Überbau des Stegs, eines Stromkabels zur Erschließung des Bootshauses sowie die freie Befahrbarkeit zum Steg“ ausstehe, könne man laut Julia Mauthofer noch keine Maße des Bootshauses benennen. Sie schätze es auf ca. 13 Meter Länge und acht Meter Breite. Denn neben dem neuen Polizeiboot WSP 7 soll hier auch das kleinere Zweitboot einsatzbereit liegen. Erst nach dem hoffentlich positiven Beschluss des Gemeinderats, der in der nächsten nichtöffentlichen Sitzung erfolgen soll, sei laut Peter Aumann der neue Standort gesichert. Dann werde man ein Planungsteam beauftragen, das wasserrechtliche Verfahren beim Landratsamt einleiten und eine noch ausstehende und vom Naturschutz geforderte Vogelkartierung durchführen. „Für April 2026 dürfen wir Sie dann zur Einweihung einladen“, fügte Aumann schmunzelnd hinzu.



Das im letzten Jahr erst angeschaffte neue Polizeiboot für 256.000 Euro wird mit dem Schutz des Bootshauses hoffentlich länger „diensttauglich“ sein als das alte WSP 7. Es wurde nach fast 20 Jahren wegen altersbedingter Schäden ausgemustert. Über die Sommermonate lag es einsatzbereit angetäut am Dießener Dampfersteg und den Rest des Jahres stand es auf einem Hänger in der Stegener Werft der Ammersee-Schifffahrt.



Mit zwei Außenbordmotoren von je 300 PS erreicht das neue Polizeiboot eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern. Für die Aufklärung von Bootsdiebstählen oder –beschädigungen, zum Schutz des Fischereirechts oder beim Aufspüren von Wassersportlern in Seenot verfügt das neue Boot über modernste Technik mit Navigation, Radar, Echolot oder Wärmebildkamera. Im Rahmen des Naturschutzes kontrolliert die WaPo auch die Einhaltung von Sperrgebieten wie Schilfgürtel, die von Booten nicht befahren werden dürfen.



Wie wichtig die Wasserschutzpolizei auf dem Ammersee ist, zeigte Vizepräsidentin Kerstin Schaller auf. Die 207 Bootsstunden im letzten Jahr waren in der Hauptsache darauf angelegt, „die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer und die Sicherheit der Wasserfahrzeuge polizeilich zu bewerten und vorhandene Mängel zu unterbinden.“ Diese kontinuierliche Sicherheitsarbeit der Dießener Wasserschutzpolizei trage spürbar zu der geringen Anzahl von Schadensfällen auf dem drittgrößten See Bayerns bei.