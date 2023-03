Polizei meldet höhere Kriminalität am Ammersee

Von: Nathalie Schelle

Unter anderem die Zahl der Einbrüche ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr im Bereich der Polizeiinspektion Dießen gestiegen. © DPA/ SILAS STEIN

Dießen – Die Polizeiinspektion Dießen betreut im Landkreis den Markt Dießen, die Gemeinden Eching, Finning, Greifenberg, Schondorf und Utting. Insgesamt 25.000 Einwohner leben in den sechs Gemeinden. Wie sieht es mit der Kriminalitätslage aus?

„Im Jahr 2022 wurden 694 Straftaten angezeigt“, erklärt Alfred Ziegler, erster Polizeihauptkommissar der Polizeiinspektion Dießen. Im Vergleich zu 2021 habe die polizeilich registrierte Kriminalität um 100 Fälle, also 16,8 Prozent, zugenommen. Die Zahlen lägen somit etwa auf dem Niveau von 2019, also noch vor Corona und den Beschränkungen. „Die Zahlen für 2020 und 2021 sind nur bedingt aussagekräftig“, so der Kommissar.



Die Steigerung von 16,8 Prozent sei in fast allen Deliktsbereichen festzustellen. Trotzdem gebe es im öffentlichen Raum weniger Straftaten, letztes Jahr seien es 129 Delikte gewesen, im Jahr zuvor dagegen 134. „Gegenüber 2019 ging die Zahl von 166 auf 129 Delikte und somit um 22,3 Prozent zurück“, resümiert Ziegler. 2022 habe es auch weniger Sachschäden gegeben – die Beschädigungen „sanken von 131 auf 111. 2019 wurden noch 151 Delikte angezeigt.“

Sechs Einbrüche seien letztes Jahr angezeigt worden, im Vorjahr und 2019 seien es nur drei Einbrüche gewesen – der Wohnungseinbruch wurde also wieder etwas mehr. Viele Diebe waren scheinbar letztes Jahr unterwegs. Auch „Rohheitsdelikte“ wie Körperverletzung, Überfälle oder Freiheitsdelikte seien oft in den Gemeinden passiert. Die größten Bereiche der Kriminalität machten daher der Diebstahl mit 27,4 Prozent und die Rohheitsdelikte mit 15,4 Prozent aus. 16 Prozent aller Fälle waren Sachbeschädigungen.

Einige der Delikte aus dem vergangenen Jahr konnten von der Polizei aufgeklärt werden. Die Quote liege bei 60,1 Prozent. „Insgesamt wurden 343 Tatverdächtige ermittelt“, so der Polizeihauptkommissar „248 davon waren männlich, 95 weiblich und 89 waren unter 21 Jahre alt.“ Unter den ermittelten Tatverdächtigen seien 83 „Nichtdeutsche“ gewesen, darunter 31 Zuwanderer, zusammenfassend für Asylbewerber, Geduldete und Kontingentsflüchtlinge.