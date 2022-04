Elisabeth Kramer designt Schuhe für Popstar SZA

Freut sich riesig über den internationalen Erfolg: Designerin Elisabeth Kramer aus Epfach. © FKN

Epfach/Berlin – Irgendwie scheint die Lust auf Textilien und Mode bei der Epfacherin Elisabeth Kramer in den Genen zu liegen. Ihre Mutter, Theresia von Waldburg, ist eine in Fachkreisen bekannte Textilrestauratorin. Sie übt diesen Beruf seit über drei Jahrzehnten aus und betreibt seit gut 20 Jahren eine renommierte Restaurierungswerkstatt in der Gemeinde am Lech. Dort ist die gebürtige Landsbergerin, Elisabeth Kramer aufgewachsen. Jetzt sind Schuhe der jungen Designerin an den Füßen des Popstars SZA im Internet beim Song „No Love“ zu sehen. Über 6,6 Millonen Mal ist das Video auf youtube bereits angeklickt worden. Tendenz steigend.

Kommt an: Popstar SZA in den Schuhen der Epfacherin Elisabeth Kramer. © FKN

Nach der Grundschule im Fuchstal wechselte Elisabeth Kramer in ein Klosterinternat am Bodensee. Eine reine Mädchen­schule – das ist sie heute noch. Dort waren schon ihre Mutter und deren Schwestern und viele Cousinen. Ab der 10. Klasse konnten die Schülerinnen des Gymnasiums parallel zum Unterricht eine Lehre machen. Zur Wahl standen die Ausbildung zur Holzbildhauerin, Schreinerin oder Schneiderin. 2014 machte sie dort Abitur, ein halbes Jahr später die Gesellenprüfung im Schneiderhandwerk.



Dann zog es die junge Dame hinaus in die Welt. Sie verbrachte zusammen mit einer Klassenkameradin ein halbes Jahr in Bangkok in einer sozialen Einrichtung, in der Kinderkleidung und -spielzeug fair produziert wird. Sie und ihre Freundin kümmerten sich um junge Mütter und deren Kleinkinder. Sie gaben ihnen Englischunterricht sowie Unterstützung in Näharbeiten. Es folgte fast ein Jahr in Paris, wo sie als Au Pair arbeitete.



Kramer absolvierte ein mehrmonatiges Praktikum in New York und ein mehrwöchiges in London bei Vivienne Westwood, bevor sie zum Studium des „Accessoires-Design“ an die Hochschule Pforzheim wechselte. Darunter versteht man das Entwerfen von Taschen, Gürteln und Schuhen. Kurz vor dem Bachelor-Abschluss erhielt sie ein Stipendium für die renommierte Bezalel-Kunsthochschule in Jerusalem. Nach zwei Semestern in Israel kehrte sie zurück nach Deutschland und schloss ihr Studium mit der Bachelor-Arbeit „Title/No Title“ ab.



„Ich bin viel in der Welt herumgekommen“, sagt die 27-Jährige, „und immer empfand ich diese Auslandsaufenhalte als Bereicherung. Alles hat mir geholfen mich selbst und die Welt und Menschen besser kennenzulernen. Besonders aufregend war die Zeit im Gelobten Land. Ich wohnte nur wenige Hundert Meter von der Altstadt Jerusalems entfernt in der Jaffa-Street“.



Die nächste Station war die Bundeshauptstadt. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor-Studium in Pforzheim im Jahr 2020 bewarb sich die damals 26-jährige Epfacherin an der Universität der Künste (UdK) in Berlin – und wurde mit 14 andern unter mehr als 1.000 Bewerbern zu einem Bewerbungsgespräch zum Masterstudium eingeladen. Das hat sie auf Anhieb geschafft. Zum Wintersemester 2020/2021 zog sie an die Spree.



Die Schuhe, die Elisabeth Kramer im Rahmen ihrer Abschlussarbeit in Pforzheim entworfen hatte, „sahen“ mittlerweile ebenfalls wie sie selbst einen Teil der weiten Welt. Zuerst kamen sie nach Amsterdam, dann nach London, nach New York und Los Angeles, dann zurück nach Berlin und jüngst wieder nach Los Angeles. Sie wurden von einem Fotoshooting zum nächsten weitergereicht. „Die Fotografen hatten die aus Epoxid­harz gegossenen durchsichtigen Schuhe im Internet entdeckt und mich angeschrieben, ob sie diese – natürlich gegen Frachtkosten – verwen­den dürfen. So einfach geht das heute. Über Instagram läuft heute alles“.



Besonders stolz war Elisabeth Kramer, als der Sänger und Foto­graf Bryan Adams sie für den Pirelli-Kalender 2022 anfragte. Grimes, die Ex-Frau von Elon Musk trug sie. „Leider sind sie auf dem Kalenderbild nicht zu sehen. Aber Grimes hat sie getragen, das weiß ich“.



Dass die Sängerin SZA die Schuhe für ihr Video tragen wird, wusste Elisabeth Kramer, dass der Song so abgeht, natür­lich nicht. „Das macht mich sehr stolz und bestärkt mich in meiner Arbeit. Ich habe einfach einen Entwurf gemacht und fand ihn richtig gut“. Tragbar sind die Schuhe nicht. Sie erinnern an die Holzklötze, die unter die Schuhe von feinen, edlen Damen geschnallt wurden, damit diese sich ihre vornehmen Füßchen auf den verdreckten Straßen mittelalterliche Städte nicht schmutzig machen mussten.



Im Moment sitzt die Studentin an ihrer Masterarbeit. Die sollte nächstes Jahr fertig sein. Ihr Studium finanziert sie zum größten Teil selbst. Durch Jobs beim Film oder in der Werbung, dort ist sie häufig Assistentin von Kostümbildnerinnen. „Da hilft mir meine Schneiderlehre sehr. Denn es gibt bei den Dreharbeiten immer irgendwas zu ändern.“ Elisabeth war beim Dreh zu dem ZDF-Mehrteiler über den Friedrichstadtpalast sowie Babylon Berlin dabei und wird immer wieder für Werbeshootings gebucht. Die letzten drei waren ein Werbespot für Chanel, Maybach Mercedes und die Skisportmarke „Toni Sailer“. „Für den Chanel-Dreh habe ich sogar einige Capes entworfen. Leider ist der Hauptdarsteller, ein junger französischer Schauspieler im Januar beim Skifahren ums Leben gekommen. Tragisch“. Den fertigen Spot hat sie noch nicht gesehen. Im Moment sitzt sie an ihrer neuen Kollektion und arbeitet als Tutorin an der UdK.

Nicholas Digby