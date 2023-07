Albert-Teuto-Bücherei: Thriller, Dießen-Geschichte, Comics und mehr

Ein Segen für die Gemeinde Dießen:

Von Dieter Roettig schließen

Dießen – Die Albert-Teuto-Bücherei gehört zwar zur Katho­lischen Pfarrkirchenstiftung Mariä Himmelfahrt, die Personalkosten aber trägt die Marktgemeinde Dießen. Darum stand der fällige Jahresreport 2022 auf der Agenda der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bücherei-Leiter Johannes Schindlbeck, Theaterwissenschaftler und Schauspieler, hatte das eigentlich trockene Zahlenwerk in einer bunten Powerpoint-Präsentation mit Ammersee-Fischen aufbereitet, was ihm viel Lob und Beifall bescherte.

So verfügt die Bücherei in der Hofmark 5 auf knapp 200 Quadratmetern aktuell über einen stattlichen Bestand von 11.204 Medien: 3.754 Romane und Jugendbücher, 3.432 Kinderbücher, 2.466 Sachbücher, 1.238 DVD und Tonträger sowie 314 Zeitschriften. Auch die Bilanz von 23.069 physischen und virtuellen Ausleihen im vergangenen Jahr kann sich sehen lassen. Auf dem Siegertreppchen 10.802 Kinderbücher, 3.629 Romane und Jugendbücher sowie 2.833 E-Books. Kann ein Kundenwunsch nicht sofort erfüllt werden, macht es das Bücherei-­Team in der Regel über die ,Fernleihe‘ möglich. Im vergangenen Jahr konnten so immerhin 91 nicht im Bestand befindliche Werke besorgt werden.



236 Neuanmeldungen kamen hinzu, so dass die „Kundschaft“ auf 1.252 aktive Leser gewachsen ist: 374 bis 12 Jahre, 674 von 13 bis 59 Jahren und 204 über 60 Jahre. Sie werden betreut von Schindlbeck und seinen ehrenamtlichen Helferinnen mit insgesamt 82 Wochenstunden. Bürgermeisterin Sandra Perzul dankte dem umtriebigen Bücherei-Leiter für sein „außergewöhnliches Engagement“. Dazu gehörten im letzten Jahr auch 114 Veranstaltungen, darunter 74 für Kinder und Jugendliche. Es gab unter anderem Märchen-Lesungen, eine Krimi-Lesung mit Autorin Inga Persson, Besuch bei einer Buchbinderin oder einen „Storchentreff“ mit Gemeinderat Franz Sanktjohanser. Selbst Bürgermeisterin Perzul und Pfarrer Josef Kirchensteiner spannte Schindlbeck als Märchen-Tante und Märchen-Onkel ein.



Im Gegensatz zu Kommunen wie Geltendorf, Kaufering oder Schondorf betreibt Dießen keine eigene Bücherei. Darum sei man laut Perzul froh, dass die Kirche diese Aufgabe übernehme und man nur mit Personal­kosten sowie einem Miet- und Reinigungszuschuss ein solch breit gefächertes und auf dem neuesten Stand befindliches Angebot bieten könne – natürlich mit einem eigenen ,Dießen-Regal‘, wo sich Bücher über die Geschichte der Marktgemeinde, ihre Künstler sowie von hier beheimateten Autoren befinden.



Die Bücherei ist benannt nach dem Dießener Augustiner Chorherrn und Geschichtsschreiber Albert Teuto aus dem 14. Jahrhundert. Er würde sich wohl wundern, dass er hier auch knallharte Fitzek-Thriller, japanische Manga-Comics und All-Age-Bilderbücher für Erwachsene finden kann.