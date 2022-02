Schöpfungspreis für Dießener Wildblumenwiese

Von: Dieter Roettig

Viel Spaß hatten die freiwilligen Helfer der Pfarreiengemeinschaft Dießen bei der Erweiterung der Wildblumenwiese vor dem Marienmünster. Pfarrer Josef Kirchensteiner (links) packte fleißig mit an. © Roettig

Dießen – Die Mühen haben sich gelohnt: Für die im Frühjahr 2019 angelegte und 2020 erweiterte Wildblumenwiese vor dem Marienmünster erhielt die Pfarreiengemeinschaft Dießen jetzt den „Diöze­sanen Schöpfungspreis“ des Bistums Augsburg. Bei der Online-­Verleihung würdigte Bischof Bertram Meier das „herausragende Engagement zum Wohle von Natur und Umwelt“.

Die Jury lobte „die Langfristigkeit des Projekts, die gut vernetzte Umsetzung sowie das Engagement vieler bis hin zur Außenwirkung auf Touristen sowie die Möglichkeit, hier Gottesdienste zu feiern“. Über die Auszeichnung und das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro freute sich Pfarrer Josef Kirchensteiner, der beim Anlegen der Blühwiese kräftig mitgeholfen hatte.



Entstanden ist vor dem Marienmünster in mehreren Schritten ein Areal, das inzwischen zur Heimat geworden ist für Wild- und Honigbienen, Hummeln, Schmetterlinge und alles, was so kreucht und fleucht. Damit wurde die zuvor eintönige Rasenfläche ökologisch aufgewertet. Der Arbeitskreis „Eine Welt – Schöpfung bewahren“ mit Pfarreimitgliedern, dem Bund Naturschutz und dem Naturgärtner Christoph Wegner aus Frickenhausen hatte Tausende von Blumenzwiebeln für Wildblumen, Krokusse, Margeriten oder Blausterne gepflanzt. „Ein Projekt mit Vorbildfunktion für den privaten und öffentlichen Bereich“, wie es in der Begründung für den Preis heißt.



Pfarrer Kirchensteiner: „Der Insektenwelt geht es schlecht. Monokulturen und Pestizide setzen ihr gewaltig zu. Fachleute sagen, dass in Deutschland fast 80 Prozent der Insektenbestände verschwunden sind.“ Darum hätten er und die Dießener Gruppe beschlossen, etwas für den Erhalt der Artenvielfalt zu tun. Denn der christliche Glaube sehe die Welt als Gottes gute Schöpfung, die es zu gestalten und zu bewahren gelte. Die Sorge um die „Mutter Erde“ sei eine der wichtigsten Überlebensfragen.