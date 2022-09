Preisgekrönter Bachelor

Von: Susanne Greiner

Der Preisträger Michael Ostermaier mit Crashtest-Dummys im Landsberger ADAC Technik Zentrum. © ADAC/I. Ostermaier

Landkreis – Der mit 2.500 Euro dotierte zweite Förderpreis 2022 des Deutschen Verkehrs-Sicherheits-Rates (DVR) geht nach Landsberg. Michael Ostermaier im Landsberger ADAC Technik Zentrum eine „Untersuchung des Wirkpotentials von Rückhaltesystemen für Pkw-Insassen hinsichtlich Alter, Geschlecht und Körperproportionen“ durchgeführt. Diese Bachelor-Arbeit wurde vom DVR als herausragende Abschluss-Arbeit zum Thema „Sicherheit im Straßenverkehr“ ausgezeichnet.

Ausgelobt hat der DVR den Förderpreis gemeinsam mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie den Unfallkassen und Berufsgenossenschaften. Entscheidend war, so der ADAC in einer Pressemitteilung, dass die Arbeit „konkrete Anknüpfungspunkte liefert, wie die Sicherheit im Straßenverkehr in der Praxis verbessert werden kann“. Der Preisträger ist Bruder von Isabella Ostermaier, die als Ingenieurin für Fahrzeug-Sicherheit im ADAC Technik Zentrum Landsberg arbeitet. Sie habe zuletzt durch Veröffentlichungen zu LKW-Abbiege-Assistenten auf sich aufmerksam gemacht.



Die preisgekrönte Bachelor-Arbeit von Ostermaier untersucht, wie sich Rückhaltesysteme auf unterschiedliche Insassen bei einem Frontalaufprall auswirken und inwieweit die Verletzungsschwere mittels adaptiver Rückhaltesysteme verringert werden kann. Auf Basis einer Auswertung der ADAC-Unfalldatenbank habe Ostermaier Risikogruppen hinsichtlich des Insassengeschlechts, -alters, -gewichts und der Insassengröße identifiziert. Deren Verletzungsrisiko und -muster wurde anschließend anhand von Versuchen analysiert. Dabei standen Dummys als Abstraktion des Menschen für körperliche Eigenschaften der Insassen. Eine höhere Verletzungswahrscheinlichkeit konnte laut Bachelor-Arbeit von Ostermaier bei älteren sowie großen und schweren Fahrzeuginsassen festgestellt werden.



Ausgangspunkt für Ostermaiers Arbeit war laut ADAC, dass nach Studien aus den USA Frauen ein höheres Verletzungsrisiko hätten als Männer. Als Grund wurde angeführt, dass ein Mann mit geschlechtsspezifischer Körperdurchschnittsgröße am häufigsten in Crashtests zur Überprüfung der Fahrzeugsicherheit eingesetzt wird. „Wir haben das zum Anlass genommen und mit Hilfe unserer Datenbank und Schlittenversuchen untersucht, ob das stimmt und ob es nicht andere Gruppen in der Bevölkerung gibt, die gefährdeter sind“, so Ostermaier.