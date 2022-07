Beim Fußball erholen

Heimatprimiz eines Finningers

Von: Ulrike Osman

Teilen

Malte Schwarzer (vorne, Mitte) nach der Priesterweihe im Kreise seiner Mitbrüder. © Osman

Finning – Malte Schwarzer war 19 Jahre alt, als er sich zu einem Lebensweg entschloss, den immer weniger junge Männer einschlagen. Der Finninger trat in einen katholischen Orden ein – und machte sich auf den langen Weg, Priester zu werden. Ende Juni empfing der heute 28-Jährige in Italien die Priesterweihe. Am Samstag kehrt er für seine Heimatprimiz nach Finning zurück.

Die erste Messe im Ort seiner Teenagerzeit soll ein großes Ereignis werden. Die letzten acht Jahre hat Malte Schwarzer in Italien verbracht – sie waren „ohne Zweifel die schönsten meines Lebens“, wie er in einem Aufsatz über seine Berufung schreibt. Vorausgegangen war eine intensive Suche nach dem Sinn seines Lebens - nach einer Aufgabe, der er sich radikal widmen wollte.



Es ist nicht so, dass Malte Schwarzer aus einer tief religiösen Familie kommt. Er nahm am schulischen Religionsunterricht teil, durchlief Kommunion und Firmung – und verlor danach jegliches Interesse an Kirche, Glaube und Gott. „Alles in allem war ich wohl ein typischer Jugendlicher unserer Zeit“, so der 28-Jährige. 2012 machte er am Ammersee-Gymnasium Abitur.



Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits für sich herausgefunden, dass das, worin er bis dahin sein Glück gesucht hatte – Freundschaften, Hobbys, Fernsehen, gutes Essen – zu oberflächlich und vergänglich war. Statt „flüchtiger Vergnügungen, die oft nichts weiter zurücklassen als innere Unruhe und Leere“, strebte er nach einem höheren Ideal – und begann, an einer kleinen privaten Hochschule im Schwarzwald Philosophie und Theologie zu studieren.



In dieser Zeit lernte er über ein Jugendtreffen in Italien den Orden IVE kennen. Die Abkürzung steht für Instituto del Verbo Encarnado, zu Deutsch „Institut des fleischgewordenen Wortes“. Es ist ein noch junger Orden, 1984 in Argentinien gegründet. Hier hat Schwarzer das passende Umfeld für sich gefunden, um – wie er schreibt - „ganz für Gott zu leben und Christus persönlich nachzufolgen“.



Wo und in welcher Funktion er das künftig tun wird, ist offen. „Da wir ein Missionsorden sind, kann mir grundsätzlich jedes Land und jedes Umfeld zufallen“, so der frischgebackene Priester. „Deutschland wäre natürlich eine Möglichkeit.“ Vorläufig ist er noch mit weiterführenden Studien beschäftigt, aufbauend auf dem, was er sich in den vergangenen acht Jahren an theologischem, philosophischem, sprachlichem und kulturellem Wissen einverleibt hat.



Beim Fußball erholen



Auch die Freizeit nutze er zum Lesen und Beten, so Schwarzer. Erholung findet er beim Sport und bei gemeinsamen Aktivitäten mit anderen Ordensleuten – das können Wallfahrten, Bergtouren oder Fußballspiele sein. Oder einfach ein gutes Gespräch. Zölibat und Armut hat der 28-Jährige als Teil des selbstgewählten Lebenswegs angenommen. Er ist überzeugt, dass es sich lohnt, für große Ideale große Opfer zu bringen.



Malte Schwarzers Heimatprimiz am Samstag, 16. Juli, beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festumzug von der Kirche Mariä Schmerzen zum Sportplatz. Dort findet ab 10 Uhr die Messe statt. Ab 15 Uhr gibt es eine Dankandacht mit anschließendem Einzelprimizsegen.