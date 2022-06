Trauer um Professor Dr. Stefan Winghart

Von: Johannes Jais

Teilen

Der Vorsitzende des Historischen Vereins Landsberg, Professor Dr. Stefan Winghart (rechts), hier nach seiner Wahl vor zwei Jahren mit den Vorstandskollegen Dr. Werner Fees-Buchecker und Axel Flörke (links), ist am Montag vergangener Woche nach schwerer Krankheit verstorben. © Greiner

Fuchstal – Er war seit Juli 2020 Vorsitzender des Historischen Vereins Landsberg, war Gemeinderat und war im Bürger­forum Buntes Fuchstal aktiv, wo er sich um den Bereich Ortsentwicklung und Geschichte kümmerte: Professor Dr. Stefan Winghart aus Asch. Nach schwerer Krankheit verstarb er vergangene Woche im Alter von 70 Jahren.

Winghart hat sich im Ruhestand vielfältig engagiert. Erst Anfang 2021 rückte er auf der Liste der Neuen Liste Fuchstal in den Gemeinderat nach; im harten Corona-Winter 2020/2021 wurde er auf der ersten Sitzung des neuen Jahres vereidigt. Zuvor hatte Roland Prüll sein Mandat niedergelegt. Winghart war mit 68 Jahren der älteste Gemeinderat, der während der vergangenen 50 Jahre je neu ins Gremium gekommen war.



Doch schon wenige Wochen nach Antritt des Ehrenamts erfuhr Winghart von der schweren Krankheit. Anfang Mai nahm er nach langer Pause wieder an einer Sitzung teil. Es sollte das letzte Mal sein. Ende des Monats verstarb er im Beisein der Familie im Krankenhaus. „Er hat eine unglaubliche Energie ausgestrahlt“, schildert Wolfram Ruoff, der ihn vom Gemeinderat und von der Arbeit im Bürgerforum Buntes Fuchstal intensiv gekannt hat.



Die Nachricht vom Tod Stefan Wingharts habe zunächst zur „Schockstarre“ geführt, sagt Dr. Werner Fees-Buchecker. Er ist beim Historischen Verein Landsberg der kommissarische Vorsitzende. Im Juli 2020, als Winghart an die Spitze des Vereins gewählt wurde, habe Aufbruchstimmung geherrscht. Mit den Therapien sei es bei Stefan Winghart ein Auf und Ab gewesen. Vor Ostern sei er mit der Familie noch in Rom gewesen, weiß Werner Fees-Buchecker.



Fuchstals 3. Bürgermeister Walter Reitler hebt besonders das fachliche Wissen des erfahrenen Denkmalschützers Stefan Winghart hervor. Dies sei im Historischen Verein Landsberg besonders zum Ausdruck gekommen.



Werdegang



Stefan Winghart wurde 1952 in München geboren, wo er auch aufwuchs. Nach dem Abitur studierte er von 1971 bis 1978 Geschichte, Vor- und Frühgeschichte, Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Byzantinistik in Regensburg, München und Dublin. Ab 1978 arbeitete er am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg und am Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz. 1980 erfolgte die Promotion.



Stefan Winghart war 22 Jahre Hauptkonservator des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, später Landeskonservator und Leiter des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege sowie Präsident des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege. 2015 bestellte ihn die Universität Osnabrück zum Honorarprofessor.



Ins Fuchstal kam er, weil er vor gut 40 Jahren den Auftrag hatte, archäologische Grabungen an der Kirche St. Johann Baptist in Asch vorzunehmen. Dabei wurden Hinweise auf eine frühmittelalterliche Holzkirche aus dem 7./8. Jahrhundert entdeckt. In Asch lernte er seine spätere Frau kennen. Die beiden bekamen zwei Söhne.