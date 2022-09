Vielfältiger Nutzen

Wie wär‘s mit einem Spaziergang in Nachbars Wald?

Von: Ulrike Osman

Zwei Generationen vorbildliche Waldbesitzer: Viktoria, Josef, Sieglinde und Manfred Huber (von links) mit Revierförster Friedrich Wendorff (ganz links) an der neuen Infotafel zum Projekt „Wälder in der Nachbarschaft“ bei Schwab­hausen. © Osman

Schwabhausen – Ein zukunftssicherer Wald behauptet sich im Klimawandel, erfüllt eine Vielzahl ökologischer Funktionen, liefert den nachhaltigen Rohstoff Holz und verjüngt sich auf natürliche Weise. Einen solchen Vorzeige-Wald bewirtschaftet der Beuerbacher Manfred Huber bei Schwabhausen. Damit nicht nur Fachleute erkennen, wie gut hier gearbeitet wird, steht am Wegesrand neuerdings eine Info-Tafel für interessierte Spaziergänger. Wer noch mehr wissen will, kann sich an einem ebenfalls neuen Flyer-Kasten bedienen.

Das für den Landkreis zuständige Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck stellt das Informationsangebot im Rahmen des Projekts „Wälder in der Nachbar­schaft“ zur Verfügung. Ziel ist es, vorbildliche Privatwälder und ihre Besitzer der breiten Öffentlichkeit näher vorzustellen. „Diese Wälder zeichnen sich dadurch aus, dass sie seit langem durch Waldumbau und Pflege auf den Klimawandel vorbereitet werden“, erklärt Revierförster Friedrich Wendorff.



Das 20 Hektar große Waldstück nordöstlich von Schwab­hausen ist seit 1850 Eigentum der Familie Huber. Bereits Manfred Hubers Vater Josef war es, der mit Hilfe des damaligen Revierförsters Ludwig Pertl damit begann, ein „schönes gemischtes Waldbild“ (Wendorff) mit unterschiedlichen Baumarten zu schaffen. Darunter sind neben Buche und Tanne auch Edellaubhölzer wie Bergahorn und Vogelkirsche.



Wendorff vergleicht die Vielfalt im Wald mit einem gut gemischten Aktien-Portfolio – in beiden Fällen gelte es, das Risiko zu streuen. „In unserer globalisierten Welt ist es nicht die Frage, ob, sondern wann die nächste Baumkrankheit oder der nächste Käfer kommen“, erklärt der studierte Förster. Je mehr unterschiedliche Baumarten dann vorhanden sind, desto geringer ist der Schaden für den Wald als Ganzes.



Vielfältiger Nutzen



Der Nutzen stabiler Wälder für Mensch und Umwelt ist kaum hoch genug zu bewerten. Die Bäume speichern CO2, reinigen die Luft und produzieren Sauerstoff, sorgen für Abkühlung und sind Lebensraum für Insekten und Vögel. Hinzu kommt, dass nach den Worten Wendorffs 70 Prozent der Trinkwasserschutzgebiete in Wäldern liegen.



Zudem biete ein richtig bewirtschafteter Wald ein unerschöpfliches Rohstoffreservoir. „Richtig“ heißt, dass Holz­ernte und Nachpflanzung sich die Waage halten und der Bestand somit stabil bleibt. Unter dieser Voraussetzung entstehe „ein unendliches System“. Die Bedeutung von Holz als nachwachsendem Baustoff muss und wird laut Wendorff noch steigen, denn es hilft auf zweierlei Weise gegen den Klimawandel. Das in verbautem Holz gespeicherte CO2 bleibt dauerhaft gebunden, während es bei der natürlichen Verrottung abgestorbener Bäume wieder freigesetzt wird. Außerdem spart man sich beim Einsatz von Holz Baustoffe, die mit erheblichem Energieverbrauch hergestellt werden, wie etwa Stahlbeton.



Die Botschaft des Forstamtes lautet deshalb: Bewirtschaftung ist sinnvoll für Mensch, Natur und die regionale Wertschöpfung. Die Romantik stillgelegter Waldflächen sei weder wünschenswert noch könne man sie sich leisten – es sei denn, man importiere Holz aus dem Ausland, ohne genauer hinzusehen oder gar Einfluss auf die dortige Waldwirtschaft nehmen zu können.



Klimatolerant



Da 54 Prozent der bayerischen Wälder in Privathand sind, kommt privaten Waldbesitzern bei der Schaffung klima­toleranter Mischwälder eine große Bedeutung zu. „Die Privatleute haben es in der Hand“, so Wendorff. Die Hubers sind froh, diesen Weg bereits vor Jahrzehnten eingeschlagen zu haben. Heute müssen sie kaum noch nachpflanzen, da sich der Bestand durch Anflug von selbst verjüngt. Und neben vielen Spaziergängern genießen auch die Besitzer den Wald als Erholungsraum. „Während der Hitze in diesem Sommer war es hier sicher zehn Grad kühler“, sagt Manfred Huber.