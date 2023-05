Ein großer Hase im Stadttheater: Projekttheater Landsberg führt „Mein Freund Harvey“ auf

Von: Nathalie Schelle

Entsetzen in der Heilanstalt: Bei der Einweisung von Elwood Dowd scheint wohl einiges schief gelaufen zu sein... © Schelle

Landsberg - In den 1940er Jahren war „Mein Freund Harvey“ von Mary Chase ein Erfolg am Broadway. Jetzt bringt das Projekttheater Landsberg das Stück auf die Bühne des Stadttheaters.

Einen besten Freund zu haben, ist toll. Man kann ihm alles anvertrauen und hat immer jemanden an seiner Seite. Schwierig ist es, wenn der beste Freund ein großer, weißer Hase ist. Noch schwieriger ist es, wenn ihn niemand sehen kann. Da muss man doch verrückt sein, oder?

Mit dieser Frage beschäftigt sich das Stück „Mein Freund Harvey“ von Mary Chase. In den 1940er Jahren am Broadway aufgeführt, geht es um Elwood P. Dowd, dessen bester Freund ein weißer Hase ist, den allerdings niemand außer ihm sehen kann. Als verrückt bezeichnet ihn die Gesellschaft der damaligen Zeit, auch seine Schwester Veta Simmons und deren Tochter Myrtle Mae. Durch die vermeintliche Geisteskrankheit des Bruders und Onkels wird die Familie zum gesellschaftlichen Außenseiter. Elwood muss also weg und zwar in eine Heilanstalt. Bei der Umsetzung dieses Plans geht allerdings einiges schief...



Carola Schuppert, Regisseurin des Stückes, kennt die Verfilmung mit James Stewart und war von der Idee des Stückes fasziniert. „Wir wollten nach Corona ein leichtes Stück aufführen“, erklärt sie. Außerdem habe man bei einer gewissen Anzahl an Schauspielern nur eine begrenzte Auswahl von Stücken zur Auswahl, wenn man nicht die Geschlechter der Rollen tauschen wolle, erklärt Andreas Popp, der den leitenden Psychiater der Heilanstalt spielt. So entschied sich das Projekttheater Landsberg für das Stück von Chase – das war letztes Jahr im Oktober. „Wir haben dann direkt mit den Proben angefangen“, führt Schuppert weiter aus. Die Proben fanden unter der Woche und am Wochenende statt: unter der Woche meistens zwei, am Wochenende vier bis sechs Stunden. Das sei auch nötig, denn die Zeit dränge – vom 19. Mai bis 21. Mai wird das Stück im Stadttheater dreimal aufgeführt. Erst am Donnerstag davor können die Schauspieler im Stadttheater proben und dann wird´s sportlich, wie Robert Steer, der den stellvertretenden Psychiater spielt, erklärt. „Da fangen wir dann morgens um 10 Uhr an und beginnen mit dem Aufbau, dann folgt die technische und dann die Generalprobe.“



Eine Probe fand auch am Donnerstag in der Schlossbergschule statt: Einzelne Szenen wurden verfeinert – Endspurt Richtung Aufführung. Diese finden am 19. und 20 Mai um 20 Uhr statt, am 21. Mai um 18 Uhr. Tickets und Infos unter www.stadttheater-landsberg.de.