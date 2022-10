Pürgen und der „Blackout“

Von: Sabine Fleischer

Teilen

Wenn tatsächlich der Strom längere Zeit ausfällt, soll die Mehrzweckhalle in Lengenfeld eine Zuflucht zum Aufwärmen und für warme Mahlzeiten werden. © Fleischer

Pürgen – Was tun, wenn der Blackout kommt? Viele Bürger machen sich darüber Gedanken, auch wenn bisher ein solches Szenario als äußerst unwahrscheinlich gilt. Auch die Gemeinde Pürgen mit den Ortsteilen Lengenfeld, Ummendorf und Stoffen. Und sie hat jetzt bereits einen ersten, ganz konkreten Schritt getan: Die vier Feuerwehrhäuser und die Mehrzweckhalle in Lengenfeld werden zu Anlaufstellen für die Bevölkerung. Ein Katas­trophenschutzplan wird gerade ausgearbeitet, ein Krisenstab eingerichtet.

In der letzten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Wilfried Lechler einen ersten Sonder­einsatzplan für das Gemeindegebiet bei längerem Stromausfall vorgestellt. Die Feuerwehrhäuser in den vier Ortsteilen sollen dabei als „Katastrophen-Leuchttürme“ fungieren. Diese würden durchgehend besetzt, sobald das Telefonnetz nicht mehr funktioniert. Falls ein medizinischer Notfall eintreten sollte, könnten so die Gemeindemitglieder Hilfe erhalten. „Wir überlegen gerade, wie wir eines unserer Feuerwehrautos so ‚umbauen‘ können, dass wir einen Patienten ins Klinikum nach Landsberg bringen können“, erklärte Lechler.



Die Mehrzweckhalle in Lengenfeld sei technisch bereits so umgerüstet, dass sie bei einem Stromausfall durch ein Notstromaggregat mit Energie versorgt werden kann. Daher werde die Gemeindehalle dann die zentrale Anlaufstelle, also quasi „der Haupt-Leuchtturm“ für alle Bürgerinnen und Bürger sein.



Wenn die Behörden den Katastrophenfall ausriefen, bestehe dort die Möglichkeit, sich aufzuwärmen oder zu duschen. Und wenn der Grill daheim nicht ausreiche oder nicht vorhanden sei, könne in der Halle auch Essen zubereitet oder abgeholt werden. Auch habe man bereits mit der örtlichen Edeka-Filiale Zettel gesprochen und vereinbart, auf das Sortiment und Lager zugreifen zu dürfen, sagte der Pürgener Bürgermeister. Das sollte aber nicht die Bevorratung in jedem einzelnen Haushalt ersetzen.



Der Gemeinderat beschloss einen Krisenstab einzurichten, der die Koordination im Gemeindegebiet übernimmt und aus beiden Bürgermeistern und vier Ortssprechern der Gemeindeteile sowie zwei weiblichen Mitgliedern besteht. Man werde sich regelmäßig treffen und im Katastrophenfall zu bestimmten Zeiten für die Bevölkerung greifbar sein, wohl in Form einer „täglichen Katastrophen-Sprechstunde“. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltungsgemeinschaft, einen allgemeinen Katastrophenschutz-Sonderplan bei Blackout/Stromausfall gemeinsam mit den Hilfsorganisationen zu erstellen.