Keine Insolvenz

PULS-Festival: Ticket-Rückerstattung zieht sich

Von: Dieter Roettig

Die Besucher des PULS-Festivals mussten schon nach kurzer Zeit den Campingplatz räumen: Das Festival wurde angeblich wegen eines Mangels an Sicherheitskräften abgebrochen. Bis heute warten die Besucher auf die Rückerstattung der Tickets. © Roettig

Kaltenberg – Über zehn Wochen ist es jetzt her, dass das PULS Open-Air-Festival auf Schloss Kaltenberg nach nur einem Tag abrupt beendet wurde. Die bis dahin eingetroffenen viertausend Besucher mussten in einer Hauruck-Aktion das Gelände und den Campingplatz verlassen. Aus Sicherheitsgründen, weil der Ordnungsdienst angeblich nicht genügend Securitykräfte abstellen konnte. Deshalb hatte der Veranstalter nach einem nächtlichen Meeting mit Polizei und Feuerwehr das sofortige Aus am Freitagmorgen beschlossen und über Internet und soziale Dienste bekannt gegeben. Das vornehmlich junge Publikum nahm das zähneknirschend hin, zog aber friedlich ab. Doch keinesfalls akzeptiert wird, dass bis heute die teuer gekauften Tickets nicht rückerstattet wurden.

Immer wieder melden sich auch beim KREISBOTEN enttäuschte Besucher des PULS-Fetsivals und reklamieren die ausbleibende Rückzahlung. Zwei Tickets samt Campingplatz hätten immerhin rund 200 Euro gekostet, auf die man gerade in der derzeitigen Teuerungswelle nicht verzichten wolle. Für die Ticketabwicklung ist allein die Amont Gastro GmbH aus Chieming als verantwortlicher Veranstalter zuständig. Die Kaltenberg Arena GmbH war lediglich Vermieter von Gelände und Campingplatz, wie Pressechef Markus Wiegand ausdrücklich betont. Er sehe es gar nicht gerne, wenn im Zusammenhang mit der „Puls-Pleite“ Kaltenberg genannt werde.



Der Bayerische Rundfunk wiederum war nur der Medienpartner und kümmerte sich um die in inhaltliche Ausrichtung und Programmgestaltung. Für Ablauf und Organisation sei allein der Veranstalter Amont Gastro GmbH verantwortlich, also auch für die Ticketabwicklung.



Das stellt der BR auf seiner Webseite www.pulsfestival.de klar: „Die Rückerstattung der Tickets ist leider nach wie vor ein sehr komplexes Thema, an dem der Veranstalter Amont Gastro GmbH mit Hochdruck arbeitet.“ Aktuell würden der Sachverhalt der zum Abbruch des Festivals geführt habe, umfangreich geprüft sowie Haftungsfragen geklärt. Wie weit man hier sei, wollte der KREISBOTE von Amont-Geschäftsführer Alexander Wolff wissen. Für ihn antwortete Daniel Schlatter, Fachanwalt für Veranstaltungsrecht. Er bestätigte, dass vor Abschluss der haftungsrechtlichen Klärung keine Rückzahlung möglich sei.



Keine Insolvenz



Die Frage nach einer möglichen Insolvenz der Amont Gastro GmbH verneinte der Rechtsanwalt ausdrücklich. Man habe schließlich bereits die komplette Rückzahlung des beim Festival angewandten Cashless-Systems bewerkstelligt. Dazu hatten die Besucher im Voraus oder an speziellen Kassen einen im Festivalbändchen integrierten Chip aufgeladen. Damit konnten sie an allen Getränke-, Imbiss- oder Merchandise-Ständen bargeldlos einkaufen. Wann als nächster Schritt die Ticketerstattung erfolge, könne man laut Anwalt Schlatter nicht sagen.



Erfahrungsgemäß zieht sich die Aufarbeitung von Haftungsfragen monate- wenn nicht jahrelang hin. Zumal sich im Fall des PULS-Festivals die Aussagen der Beteiligten widersprechen. Der Bayerische Rundfunk als Medienpartner und die Amont Gastro GmbH als Veranstalter nannten beide als offiziellen Grund des Abbruchs den „kurzfristigen Ausfall einer erheblichen Anzahl an Ordnungskräften während der laufenden Veranstaltung.“ Das vom BR erstellte Sicherheitskonzept konnte so nicht umgesetzt werden. Auf Empfehlung der Sicherheitsbehörden wie Polizei und Feuerwehr sowie nach Rücksprache mit Geltendorfs Bürgermeister Robert Sedlmayr habe man die Reißleine ziehen müssen.



Für eine Veranstaltung wie PULS brauche es rund 150 Security-Mitarbeiter, wie Daniel Schlotter am Tag nach dem Abbruch sagte. Dabei gehe es nicht nur um Einlass- und Taschenkontrollen oder um Einhaltung der Nachtruhe. Besonders wichtig sei die sichere Publikumslenkung durch ein anspruchsvolles Gelände wie es auf Schloss Kaltenberg gegeben sei.



Vollständig vor Ort



Bezüglich des angeblichen Personalnotstandes widersprach Geschäftsführer Stefan Hufnagel vom beauftragten SSI-Sicherheitsdienst in Wolfratshausen: „Unsere Mitarbeiter waren bis zum Abbruch der Veranstaltung am Freitag um 6.30 Uhr vollständig vor Ort.“ Der Abbruch erfolgte angeblich ohne Hinzuziehung des Sicherheitsdienstes mit der Begründung, der Veranstalter sei der Meinung, dass die für Freitag und Samstag georderten Kräfte nicht zur Verfügung stehen würden. Eine weitere Stellungnahme lehnte SSI-Chef Stefan Hufnagel aus rechtlichen Gründen allerdings ab.



Wie berichtet, wurden sofort nach dem Abbruch sämtliche Zufahrten und Eingänge zum Festivalgelände auf Schloss Kaltenberg von Polizeikräften abgesperrt. Auf dem vollbesetzten Campingplatz herrschte bei den Besuchern zunächst Ratlosigkeit, bis die ersten mit dem Abbau ihrer Zelte begannen. Damit war ihr Traum vom dreitägigen Indie-, Rock- und Popfestival geplatzt.



Bereits am Donnerstag war um 13 Uhr wegen starker Regenfälle der Festival-Auftakt unterbrochen worden. Dass dann am Freitag bei blauem Himmel und Schäfchenwolken endgültig Schluss war, kommentierten viele Besucher beim Verlassen des Campingplatzes mit bayerischen Kraftausdrücken. Jetzt warten sie auf die Rückzahlung ihrer Tickets.



Den Schwarzen Peter diesbezüglich hat Geschäftsführer Alexander Wolff von der Amont Gastro GmbH, der Imageschaden aber bleibt beim PULS-Programm des Bayerischen Rundfunks hängen. Der erhoffte wiederbelebende PULS-Schlag nach der zweijährigen Pandemiepause ist unrühmlich gestoppt worden.