Joe Heinrichs Polit-Kasperl aus Landsberg

Landsberger Puppenspieler

Von Ulrike Osman schließen

Landsberg – Sicher, Joe Heinrich könnte sich auch ganz allein auf die Bühne stellen und Stand-up-Comedy machen. Oder mit Gitarre und Ukulele auftreten, die er beide spielt. Aber dann wäre er nur einer von vielen. Stattdessen hat Joe Heinrich sich eine Nische gesucht – das Puppenspiel. Bekannt wurde der in Landsberg lebende Künstler unter anderem für seine Politiker-Puppen.

Markus Söder, Hubert Aiwanger, Ilse Aigner, Donald Trump, Recep Erdogan und viele andere hat der Zeichner und Bildhauer als Handpuppen verewigt. Mit ihnen macht er aktuelles Polit-Kasperltheater. Einige der Puppen – darunter der „kleine Söder“ und die „kleine Aignerin“ – schafften es sogar ins Fernsehen. Jahrelang waren sie regelmäßig in der BR-Sendung „quer“ zu sehen.



„Puppenspiel ist eine tolle intellektuelle Nische“, sagt der Spieler und Puppenbauer Joe Heinrich. Eine Nische, in der er sich absolut wohlfühlt, auch wenn sie im überreichen Unterhaltungsangebot nur von einer kleinen Gruppe Interessierter wertgeschätzt werde.



Der Puppenbau selbst ist dabei eine komplexe Angelegenheit. Neben künstlerischem und handwerklichem Geschick gehört ein Verständnis für Ergonomie und auch Feinmechanik dazu. Sogar Näh-Tricks muss man beherrschen, um Mimik und Mundbewegungen hinzubekommen. Hier kann Heinrich auf die Unterstützung seiner Frau zählen.



Die Söder-Kopie

Zweimal die gleiche Puppe mit identischem Gesichtsausdruck herzustellen, sei sehr schwierig, erzählt Heinrich. Eine Söder-Kopie für das Haus der Bayerischen Geschichte konnte er nur anfertigen, weil diese ein starres Gesicht bekam – „wie eine Bildhauerarbeit, die mit Stoff überzogen ist“, beschreibt der Künstler. Dass die Söder- und die Aigner-Puppe seit 2019 im Museum in Regensburg ausgestellt sind, empfindet er als „hohe Wertschätzung“.



Angefangen hat Heinrich als Comiczeichner und Ghostwriter. Es waren erfolgreiche Hefte, die sein Studio verließen, darunter beispielsweise „Die Ludolfs“, „Bleifuß“ und ein Horst-Schlämmer-Comic für Hape Kerkeling. Doch auf die Dauer reichte es ihm nicht, andere in Szene zu setzen. 2010 startete er eine Karriere als YouTube-Komiker und betrat Ende 2011 mit seinen selbstgebauten Puppen erstmals die Bühnenbretter.



Inzwischen war der Puppenspieler mit seinem Programm schon in ganz Deutschland unterwegs und hat festgestellt, dass trotz Bayern-Lastigkeit der Inhalte auch in Hamburg und Berlin darüber gelacht wird. In seiner neuen Wahlheimat Landsberg ist er noch nie aufgetreten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.