Energie von städtischen Dächern

Von: Ulrike Osman

Auch auf dem Dach der Obdachlosenunterkunft in der Jahnstraße wäre es möglich und sinnvoll, PV-Anlagen auf dem Dach zu installieren. © eap Architekten

Landsberg – Energie ist nicht erst seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs allgegenwärtiges Thema. Auch die Stadt Landsberg sucht nach neuen, nicht fossilen Quellen. Um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben, sollen deshalb auf städtischen Dächern Photovoltaikanlagen entstehen. Wie eine erste Prüfung ergab, eignen sich drei Liegenschaften besonders gut: das Senioren-Wohnen in der Johann-Mutter-Straße, die Wohnanlage am Wiesenring und die Obdachlosenunterkunft in der Jahnstraße.

In Landsberg stehen etwa 7.000 Gebäude, 80 davon gehören der Stadt. Einige scheiden allerdings von vornherein für eine PV-Nutzung aus, etwa aus Gründen des Denkmalschutzes, wegen ungünstiger Dachneigung und Lage oder aufgrund von Umbau- und Sanierungsbedürftigkeit. Rund 20 Gebäude seien jedoch gut geeignet für die Installation von PV-Anlagen, berichtete Mathias Rothdach, Referatsleiter Klimaschutz und Umwelt, in der jüngsten Bauausschusssitzung des Stadtrats.



Direkt angehen könne man die drei eingangs genannten Liegenschaften. Sie bieten zusammen zwar ‚nur‘ eine nutzbare Dachfläche von 2.750 Quadratmetern. Aber „es wäre ein erster Schritt“, sagte Rothdach. Der erzeugte Strom könnte vor Ort verbraucht oder auch ins Netz eingespeist werden.



Einstimmig beauftragte der Ausschuss die Verwaltung, die Voraussetzungen zur Durchführung der PV-Anlagen-Installation auf den ausgewählten Gebäuden zu prüfen und das Ergebnis zusammen mit einem Vorschlag zum Betreibermodell dem Bauausschuss zur weiteren Beschlussfassung vorzulegen.



Dächer verpachten?



Denkbar ist, dass die Stadt die PV-Anlagen selbst baut, betreibt und unterhält. Alternativ könnte sie die Dächer aber auch an einen Betreiber verpachten. Wichtig sei, die Entscheidung bald zu treffen, mahnte Rothdach. Denn sollte die Stadt Landsberg beschließen, die Anlagen selbst zu betreiben, müssten in den Haushalt 2023 entsprechende Mittel eingestellt werden. „Sonst schiebt sich alles wieder in Jahr hinaus.“



Geht es nach Hubert Schlee (CSU), hält sich die Stadt nicht groß mit der Prüfung von Betreibermodellen auf, sondern nimmt das Projekt selbst in die Hand. „Ich wünsche mir, dass wir heuer noch eine Anlage umsetzen.“ Markus Salzinger (UBV) sieht das ebenso. „Je schneller, desto besser.“