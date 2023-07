Neuer Präsident beim Rotary Club Ammersee

Wolfgang Lösche (links) mit der Amtskette für sein Amt des Präsidenten beim Rotary Club Ammersee. Die Kette überreichte ihm sein Vorgänger Bernhard Kern (rechts). © Kramer

Dießen – Versprechen gemacht, Versprechen gehalten. Der neue Präsident des Rotary Club Ammersee, Wolfgang Lösche (Foto links), hat seine Amtskette erhalten. Beim Festakt im Traidtcasten übergab dem Dießener Volkskundler und Leiter von Lösche-Keramik sein Vorgänger Bernhard Kern (Foto rechts) die Amtsgeschäfte. Lösche hatte versprochen, das Amt zu übernehmen, wenn er in den Ruhestand wechsele. Das Versprechen löst er nun ein.

Wolfgang Lösche ist Chef der Galerie des Handwerks in München, Organisator des Dießener Töpfermarkts und Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst (ADK). Und im Oktober wird er seinem Münchner Job auf Wiedersehen sagen. Der Rotarier gehört zu den Mitgliedern der ersten Stunde des vor über 30 Jahren gegründeten Clubs am Ammersee. Immer wieder hatte man ihn gedrängt, doch Lösche ist angesichts der starken beruflichen Belastung stets standhaft geblieben.

„Bernhard Kern hat mich bei köstlichem fränkischen Wein und Bratwürsten zur Übernahme des Präsidentenamts überzeugt. Ich konnte gar nicht anders als nachgeben“, scherzte der neue Chef des RC Ammersee beim Übergabemeeting. Wie es auch seiner Profession als Volkskundler und Kenner Dießener Ortsgeschichte und Geschichte der Region und speziell der Geschichte der Keramik geschuldet ist, wird ein Schwerpunkt seiner Präsidentschaft die Vermittlung dieses Wissens sein. Aber nach wie vor, wie das bei allen Präsidenten des RC Ammersee Tradition, wird auch Lösche das soziale Engagement in den Mittelpunkt stellen. So kamen gut über 30.000 Euro in der Amtszeit von Präsident Kern sozialen Zwecken zugute.