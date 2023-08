Einzelzeitfahren

Impuls-Quartett bei der WM unter den Top Ten

Von: Nathalie Schelle, Toni Schwaiger

Super WM-Bilanz für Dennis Biederer: Beim Gran Fondo radelte der 30-Jährige auf Platz 7 und beim Zeitfahren (Foto) auf den 10. Platz seiner Altersklasse (19 - 34). © Impuls Radteam

Landkreis – Es war ein Meilenstein in der Radsportgeschichte: eine Weltmeisterschaft für alle Disziplinen und Leistungs-/Altersklassen. Und mittendrin bei den UCI-Championships in Glasgow vier Rennradsportler aus dem Landkreis Landsberg. Während der Dießener Alexander Steffens (30, AS Cycling Team), eine „enttäuschende Leistung“ bot, ließen Dennis Biederer aus Landsberg sowie Josef Stegherr und Andrea Schwarz-Stegherr aus Kinsau aufhorchen. Das Quartett des Impuls Radteams aus Fischen brachte es beim Vergleich der weltweit besten Amateure gleich auf vier Top Ten-Platzierungen.

Herausragend dabei Dennis Biederer. Der 30-jährige Lechstädter musste sich bei der UCI-Gran Fondo-WM (Straßenrennens) auf 159 Kilometer und 1.927 Höhenmetern beweisen. „Mehr wellig als bergig und daher nur wenig selektiv“, beschreibt er. Es war von Beginn an ein hektisches, fast schon chaotisches Rennen mit einigen frühen Stürzen. „Man spürte förmlich, dass es hier um ,Alles oder Nichts‘ geht.“ Dem Landsberger gelang es, das Rennen im vordersten Teil des 280 starken Fahrerfeldes mit zu bestreiten. In der ersten Rennhälfte blieb das Peloton trotz einer hohen Pace weitestgehend geschlossen.



Ab der zweiten Rennhälfte begannen einige Fahrer, immer wieder giftige Attacken zu setzen und die Chance auf den Sieg in einer Soloflucht zu suchen. Schließlich war es ein Belgier, der nach mehreren gescheiterten Anläufen eine weitere vielversprechende Attacke setzte und dem WM-Titel solo entgegen fuhr. Eine rund 20-Mann starke Gruppe schaffte es, sich vom Rest des Feldes zu lösen und fuhr mit „ordentlich Zug auf der Kette“ (Biederer) Richtung Zielstrich – in der Hoffnung, den Führenden noch rechtzeitig einzuholen. Darin befanden sich auch der Impuls-Pilot. Der Belgier konnte seinen Soloritt mit 14 Sekunden ins Ziel retten, ehe zahlreiche Sprints aus der Verfolgergruppe über die weiteren Positionen entschieden. Biederer sicherte sich letztlich den 7. Platz in seiner Alters­klasse. Nur Sekundenbruchteile hinter ihm kam Teamkollege Florian Christ aus Sindelsdorf auf Rang 9 ins Ziel.

Bei den UCI-Gran Fondo World Championships in Glasgow traten die besten Amateur-Rennfahrer der Welt gegeneinander an – auch Dennis Biederer aus Landsberg (rechts), gefolgt von Teamkollege Florian Christ (schwarzes Shirt, weißer Helm). © Impuls Radteam

Für Josef Stegherr (63) und Andrea Schwarz-Stegherr (59)ging es auf die „Medio Fondo“-­Strecke. Zwei Rennen, aber ein relativ ähnlicher Rennverlauf für die Impuls-Piloten. Es konnten sich beide bis kurz vor der Ziellinie in ihrer Führungsgruppe behaupten und hoffen, im Sprint eine der vordersten Platzierungen zu ergattern. Bei Stegherr befanden sich 135 Athleten auf der Strecke, bei Schwarz-Stegherr waren es 44 Rennfahrerinnen, sodass sich die beiden über den 25., beziehungsweise den 12. Platz freuen konnten.



Einzelzeitfahren

Beim Einzelzeitfahren auf identischer Strecke (22,8 Kilometer) für alle sollte es noch besser laufen. Der offene und windanfällige Kurs verlief auf einer Autobahn. Dabei ging es um reine Leistung und die bestmögliche aerodynamische Position bei fast Tempo 50. Und die hatten alle drei Impuls-Piloten: Thomas Biederer fuhr erneut in die Top Ten und trug sich als 10. in die WM-Ergebnisliste ein, Josef Stegherr fuhr auf den 15. Platz und seine Ehefrau Andrea Schwarz-Stegherr auf den 6. WM-Platz.