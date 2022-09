Maria Zander radelt zu WM-Gold, Alexander Steffens braucht Ruhe

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

WM-Titel im letzten Rennen ihrer Karriere: Maria Zander. © UCI

Dießen – Das war’s für den Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens. „Mein Körper hat mir gesagt, dass ich Ruhe brauche“, erkannte der 29-Jährige am Donnerstag nach seinem Auftritt bei der Rad-WM im italienischen Trento. „Die Saison ist für mich beendet. Es macht keinen Sinn, weitere Rennen zu fahren.“

Nachdem er sich vor knapp drei Wochen eine Corona-Infektion eingefangen hatte und zehn Tage lang nicht trainieren konnte, ging der Elite-Amateur vom Ammersee bei der UCI-­Weltmeisterschaft noch immer leicht geschwächt und ohne optimale Vorbereitung an den Start. Zudem konzentrierte er sich ganz aufs Zeitfahren, das „normale“ Rennen wäre zu anstrengend gewesen.



So startete der Chef des Dießener ASC-Teams statt im Feld beim „Granfondo“ lediglich auf der 19,8 Kilometer langen Strecke gegen die Uhr, belegte da mit Startnummer 1168 in 27:34 Minuten – das ist ein Schnitt von 43,4 km/h – den 33. Platz. Sein Rückstand auf den neuen Weltmeister Loick Dussol aus Frankreich betrug 2:45 Minuten. „Das war zu erwarten, mehr war nicht drin. Für die schlechte Vorbereitung war die Zeit sogar noch ganz in Ordnung“, so Steffens direkt nach dem Rennen im Gespräch mit dem KREISBOTEN.



Nach Corona-Erkrankung bei der WM in Trento ohne Chance auf einen Spitzenplatz: der Dießener Alexander Steffens. © UCI

Der Spitzen-Radfahrer aus dem Landkreis Landsberg, immerhin zweitbester Deutscher: „Das war heute für mich der Test, ob ich noch ein paar Rennen fahren soll – nach Rang 33 war die Entscheidung klar. Ich hätte eh nur mit 90 Prozent fahren können, das würde keinen Sinn machen.“ Ein, zwei Wochen will Steffens jetzt die Beine hochlegen und „gar nicht Rad fahren“. Danach will er bereits mit den Vorbereitungen für 2023 (unter anderem mit der WM im August in Glasgow) beginnen. „Das macht mehr Sinn“, sagt er.



Auch wenn Steffens diesmal nicht vorne mit dabei war: „Der Landkreis hatte trotzdem was zu feiern“, berichtet der Dießener. Denn die mehrfache Welt- und Europameisterin Maria Zander – (die 70-Jährige aus Hagenheim startet für den RSC Wolfratshausen), die sich erst vor drei Wochen bei der „WMCF Masters Cycling WM“ in St. Johann/Tirol überlegen den Titel in der AK 70 gesichert hatte, wurde in Trento noch einmal Zeitfahr-Weltmeisterin. In der Altersklasse 70 bis 74 vermochte ihr keine der Konkurrentinnen das Wasser zu reichen. Es war das letzte Rennen ihrer erfolgreichen Karriere.



„Darauf haben wir natürlich angestoßen“, sagt Steffens. Das letzte Saisonrennen für den Dießener, das letzte überhaupt für die sportliche Seniorin aus Hagenheim – es wurde trotz Platz 33 noch ein schöner Abend in Südtirol…